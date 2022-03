Este novo conceito de self-care promete transformá-la na sua melhor versão. Eis "o Método"

Uma coisa que aprendemos com a pandemia e com tantos confinamentos e restrições é que cuidarmos de nós próprias e do ambiente que nos rodeia é crucial para levarmos uma vida mais feliz e saudável. Vera Viegas, fundadora do Movimento Ama-te, master em ballet fitness e técnica de exercício físico, criou um conceito cujo objetivo é esse mesmo: trabalhar o corpo e a mente na procura do bem-estar total, através do exercício. "É uma experiência de self-care, um caminho, uma (re)descoberta", contou-nos a mentora.

O movimento tem como base diferentes modalidades como full move - um mix inspirado no balance, body sculpt, dança e fight club – e ballet fitness, e conta com um método específico e personalizado às características de cada mulher. Envolve um caminho individual que se divide por quatro etapas - conhece-te, domina-te, supera-te e desenvolve o que alcançaste - e está assente em pilares como amor, disciplina e determinação.

Ballet fitness Foto: Movimento Ama-te

Em conversa, a fundadora explicou-nos que o conceito vem de longe. "O Movimento Ama-te tem mais de 40 anos de preparação – uma vida, a minha. O tempo que precisei para ir descobrindo a minha paixão pelo movimento e pelo desafiante e vibrante universo feminino", disse. "Todas as mulheres da minha vida estão dentro deste Movimento. Uma dessas mulheres incríveis partilhou deste sonho e acreditou na metodologia, vivenciando-a como aluna. Durante um ano vivenciou 'o Método', analisando e sentido cada pormenor. Hoje, o meu objetivo e o da Sónia Pereira é ajudar mulheres. Esse é o nosso propósito."

Criada por mulheres para mulheres, a ideia foi desenvolvida para quem tem 35 anos ou mais, alguém que está a passar por transformações marcantes e a entrar em novas fases da vida. Contudo, "tem sido muito bonito perceber que mulheres mais novas também se revêm e integram este nosso Método", confessa Viegas, incluindo que "hoje, temos alunas dos 22 aos 70 anos."

Vera Viegas, fundadora do Movimento Ama-te Foto: @movimentoamate

E porque todas somos únicas à nossa maneira, o método é adaptado a cada participante. "No nosso estúdio presencial, localizado em Vila Nova de Gaia, estabelecemos uma caminhada próxima com as mulheres que nos procuram, no sentido de estabelecer um percurso que ela própria define. Temos sessões de pequenos grupos, com o máximo de 4 mulheres, ou sessões de coaching individual ou duo, o que nos permite estabelecer uma relação próxima e desenvolver um trabalho totalmente ajustado a cada mulher que integra este movimento."

Independente da modalidade praticada, os benefícios são tão claros como água – mais felicidade, tranquilidade, aceitação, força, sensualidade. Tudo depende do que estiver à procura. "Somos corpo e mente. Estabelecemos um percurso de total ligação interior e exterior, em todas as fases do método, dentro do que faz sentido no percurso individual de cada mulher. O processo que implementamos tem em vista levar as mulheres a melhorar o controlo físico e a dominar o movimento exterior. Em simultâneo, exploramos recursos interiores, tendo em vista o controlo de emoções, a positividade, a redução da ansiedade, o aumento da autoestima e tudo o que fizer sentido em cada caminhada."

Coaching Foto: Movimento Ama-te

Como chegar ao maior número de mulheres faz parte dos objetivos de Viegas, quem viver longe de Vila Nova de Gaia ou não tiver disponibilidade para participar nas sessões presenciais (a partir de €80) tem sempre a opção de participar nas sessões online (a partir de €12). O estúdio oferece ainda workshops práticos de autoestima, consciência corporal, sensualidade, nutrição e exercício, cozinha saudável, etc.