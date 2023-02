O método infalível que garante o fim dos soluços - e que contraria todos os mitos

coletânea

Foto: Pexels 1 de 1

Aparentemente, existe uma solução eficaz para acabar com os soluços, muito possível o ato involuntário mais irritante do corpo humano, um tanto doloroso, até, e extremamente incomodativo. Só de pensar no assunto, recordamo-nos de mil e uma conversas interrompidas pelo tal "hic", e dos risinhos que lhe seguiram.Claro que existe toda umade curas e mezinhas disponíveis na internet, ou conhecidas através do passa-a-palavra, desde(interessante, não é?),, a, talvez a mais conhecida. O facto de não existir grande investigação científica sobre o tema, a fim de comprovar ditos métodos, deixa-nos ainda mais confusos sobre o que realmente resulta.Os soluços derivam de, o músculo que separa o tórax do abdómen. O espasmo causa uma súbita sucção de ar nos pulmões, paralelamente ao encerramento temporário da glote, o espaço entre as cordas vocais, no início da laringe, a de modo a impedir a entrada de mais ar. É assim que é produzido o famoso som. Podem ser causados de diversas formas, como uma grande gargalhada, comer muito rápido ou ingerir bebidas quentes ou frias.O método criado por Luc Morris, cirurgião em Nova Iorque, e pelos seus colegas vem dar a questão por terminada. Como explicou ao site The Atlantic , baseia-se num, denominado Inspiração Supra-supramaximal. Como o pôr em prática? Respire fundo e sustenha o ar durante 10 segundos. Depois, sem expirar, inspire de novo e aguente mais 5 segundos. Seguir com uma última inspiração, mantendo-a durante mais 5 segundos, antes de libertar o ar dos pulmões. Et voilá (esperemos).