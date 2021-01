Porque não devemos dormir com os pés virados para a porta, segundo o feng shui

para harmonizar os indivíduos com o ambiente ao seu redor, tem uma explicação mais precisa quanto a esta crença (ou mito urbano).



Segundo o feng shui, a cama é a

, e embora algumas não passem de mitos, há sempre um fundamento para que se continue a acreditar nelas.? Não está sozinha, há quem acredite que esta posição atrai a má sorte. Mas o feng shui, uma arte que vem da China Antiga e que recorre às energiaspeça de mobiliário mais importante da casa no que toca ao bem-estar, nomeadamente por se localizarUma vez que provavelmente passamos mais tempo na cama do que em qualquer outro lugar da casa, é fundamental que a sua cama esteja numa posição favorável a que o nosso sono seja reparador e o nosso descanso tranquilo.Quase todas as variantes do feng shui concordam que. Noutros contextos e épocas da História, acreditava-se que esta posição era mais favorável à invasão do inimigo, ou seja, qualquer pessoa seria um alvo fácil estando a dormir com a cama na direção exata da porta, e por isso esta deveria estar num lugar menos óbvio eDe acordo com algumas religiões, sobretudo a católica, há mais razões para acreditar que esta posição é um mau presságio. Antigamente, quando os corpos dos falecidos eram velados em casa (no quarto), os pés eram a primeira parte a sair da divisão assim que os corpos eram retirados. Ou seja, existem crenças que vão mais longe e acreditem que dormir com os pés virados para a porta atrai, de alguma forma, a morte.Voltando ao feng shui, os especialistas nesta prática de bem estar acreditam, também, que ter a cama nesta posição é desfavorável à circulação de energias. Por estar nesta posição, a cama recebe de forma imediata a energia vital da pessoa que entra, ePor essa razão, devemos eleger um sítio para a cama que não esteja tão exposto à porta. Junto a uma janela, por exemplo, ou em paralelo com a porta.