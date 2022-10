Usar o sangue menstrual para máscaras faciais? Sim, é a nova tendência de beleza

Talvez um pouco insólita, a nova tendência que está a tomar conta do Tik Tok chama-se moon masking – também conhecida como period masking: uma máscara facial feita com o sangue da menstruação. Na rede social já existem vídeos com 6,4 mil milhões de visualizações (basta pesquisar periodfacemask), o que mostra a abertura das pessoas para falar sobre o assunto e mostrar, sem pudor, este rito mensal.

Este ritual faz parte de quem acredita que o ciclo lunar está ligado à menstruação e à energia feminina. Em entrevista à revista Dazed, a artista e terapeuta sexual Daniela Krue (que faz moon masks há quatro anos) contou como para ela "é muito importante explorar a vagina e vulva", passados tantos anos de supressão histórica, ganho (e perda) de direitos para as mulheres, tabu da masturbação feminina e a vergonha associada.

Apesar de existirem estudos associados à aplicação do sangue menstrual no rosto, estes não abordam os benefícios associados – se existirem. Na opinião da dermatologista Joyce Park, que abordou o assunto num vídeo, não é recomendado usar o sangue da menstruação no rosto, pois existe a possibilidade de transmitir infeções para o mesmo, já que "provavelmente há bactérias e suor e outras coisas no sangue", diz.

Nas Filipinas este ritual não é visto da mesma maneira. Neste país a utilização do sangue menstrual é algo que faz parte da tradição, acreditando-se que abençoa as raparigas com uma pele sem acne na puberdade. Para muitas pessoas que experimentam, este ritual é algo que estabelece a conexão com todas as mulheres e o poder que possuem.

A artista Kamilla Belo vai mais longe, e utiliza a menstruação para fertilizar as plantas, para além de fazer as máscaras. "Criei o hábito de urinar no jardim em vez de na sanita, para não desperdiçar sangue, de forma a poder utilizar nos meus rituais". Para além disso, a artista utiliza um copo menstrual no segundo dia do ciclo – dia em que normalmente o fluxo é maior – e guarda todo o sangue para futuros rituais – máscaras, oferendas para o útero e ressuscistar plantas mortas ou doentes. É possível dizer que "desperdício" é uma palavra que não faz parte do dicionário de Kamilla, que durante o resto do ciclo utiliza cuecas menstruais. No final da utilização lava-as e retira toda a água, com o intuito de levar o sangue para o solo, não antes de fazer uma reza.

Mas será que existem benefícios no que toca à boa aparência da pele? Como explica a Dazed, a condessa húngara Elizabeth Báthory tomava banho em sangue doado por jovens mulheres de forma a manter uma aparência mais jovial. Verdade ou mentira, hoje em dia há quem faça tratamentos e venda cremes com sangue para procedimentos estéticos, como é o caso de Barbara Sturm, médica de medicina estética e medicina anti-inflamatória: em 2019, houve uma lista de espera de dois anos para comprar o "Creme de Sangue", vendido a 1400 doláres, uma tendência aderida por celebridades como Cher ou Kate Moss.

Para muitos pode ser estranho e causar impressão, mas a verdade é que são muitas as mulheres que partilham as histórias de como utilizar o sangue para outros meios fez com que a ligação com o seu corpo, a natureza e o seu útero aumentasse. Será que esta tendência veio para ficar? É um facto que os rostos que vemos nos vídeos que circulam no Tik Tok não têm uma única borbulha ou impureza visível. E o mais importante que tudo, em pleno 2022, é quebrar tabus... mesmo através de máscaras faciais.