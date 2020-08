Sabe que efeitos o uso da máscara provoca nos dentes?

Segundo a edição inglesa da Glamour, para além de um tipo de acne que pode aparecer na zona das bochechas, queixo e boca a utilização da máscara por tempo prolongado pode ter outras desvantagens. Há dentistas preocupados com a aparição daquilo a que chamaram de sintomas de "mask mouth", um termo que surgiu devido aos problemas dentários que se desenvolveram pelo uso da máscara em alguns indivíduos.

O dentista e mentor da The Simply Teeth Clinic, Sunny Sihra, afirma à publicação online que "ter de tapar a boca por tempo indeterminado pode causar vários problemas orais, no entanto, a maioria pode ser evitada com uma higienização oral cuidada e diária".

Este dentista revelou que alguns dos problemas que possam surgir são a decomposição dos dentes, o recuar da linha da gengiva e o hálito desagradável. O uso da máscara aumenta as hipóteses de desenvolver estes problemas porque a máscara acaba por requerer uma maior regularidade dos hábitos de higiene oral essenciais, como usar o fio dentífrico e beber muita água. O hálito desagradável surge facilmente por não beber tanta água, visto que esta acaba por "retirar" partículas de comida que ficam alojadas entre os dentes e mantém a boca limpa.

No entanto, o principal problema, segundo o Sunny Sihra é que com o uso das máscaras, as pessoas têm uma maior tendência em respirar pela boca, em vez do nariz, o que faz com que a boca fique seca e esta é mais propensa às cáries dentárias e outros problemas. Acrescentou ainda que "a saliva, que é necessária para manter a boca saudável, é perdida, e a saliva é imperativa porque contém muitas propriedades antifúngicas."

Tal como referido anteriormente por este dentista, estas doenças orais são fáceis de evitar, tendo o devido cuidado de usar o fio dentário após cada refeição, ter cuidado com a higiene oral, manter a máscara limpa, fazer pausas para retirar a máscara para apanhar ar, e beber bastante água.