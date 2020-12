Oito tendências de beleza para este inverno

Fará sentido falar de tendências de beleza quando metade do mundo está em casa em pijama ou fato de treino? Vamos arriscar dizer que sim, mais não seja para arrasar em todas as reuniões por Zoom.



Uma vez que muitas das tendências começam nas passerelles, vale a pena optar pelo bom senso. Batons, por exemplo, não são fáceis de usar na rua (com o constante "tira máscara, põe máscara"), sobretudo se forem em cores fortes. Mas em casa não há ameaças a um imaculadamente aplicado batom vermelho. Para quem quer ainda assim arriscar na combinação batom-máscara, vale a pena optar por cores mais neutras e pelas fórmulas mate, regra geral mais "secas" e que, por isso, tendem a transferir menos.

Também as bases são um território difícil de dominar nestes tempos, sendo estas capazes de transferir para o tecido logo após a colocação da máscara. Não existindo fórmula à prova de erro, é aconselhável abusar nos pós translúcidos e fixadores por cima da base para tentar contornar a transferência de produto.

Por todos estes motivos, não é surpreendente que a maquilhagem nos olhos esteja a ter um momentum. É uma zona do rosto visível, que não entra em contacto com a máscara, e que ganha total protagonismo. Ao impacto chega-se com um eyeliner ou sombras mais psicadélicas – se sempre se ficou pelos neutros, talvez seja altura de live a little.



Olhos postos no eyeliner

É o único dia em que vai ao escritório e a máscara cobre metade da cara? Felizmente o eyeliner existe e é tudo o que precisa para continuar a sentir alguma normalidade (e afirmar-se criativamente através da maquilhagem). Não precisa de grandes grafismos, basta um eyeliner clássico, perfeito e afiado. Depois de meses sem prática, este vai ser um desafio suficiente, acredite. Inspire-se nos desfiles de Marc Jacobs ou Moschino.

Moschino outono/inverno 2020-2021 | Eyeliner Flyliner, € 21,50, Fenty Beauty, na Sephora Foto: Getty Images

Batom vermelho

Com ou sem pandemia, os lábios vermelhos não vão a lado nenhum. Marc Jacobs, Rodarte, Oscar de la Renta, Jil Sander, Givenchy ou Lanvin são apenas alguns dos desfiles que ditaram que o vermelho nos lábios é para usar este outono, mesmo que ninguém esteja a ver. Não há regras nos acabamentos: mate, glossy, acetinado, vale tudo desde que seja vermelho.

Lanvin outono/inverno 2020-2021 | Batom Rouge Dior Ultra Care Liquid, no tom Bloom, € 39,50, Dior Foto: Getty Images

Cabelo brilhante

Não oleoso, não com glitter, mas brilhante . O look pós-banho, vá. Vimos em The Blonds, Prabal Gurung ou Proenza Schouler e, verdade seja dita, não é assim tão difícil de recriar. Não consegue criar os ângulos editoriais vistos na passerelle? Sem problema. Fique-se por um apanhado básico e preocupe-se com o acabamento perfeito, com um gel para um efeito mais glossy ou um spray para um efeito mais luminoso.

Prabal Gurung outono/inverno 2020-2021 | Spray para cabelo Shimmer.Shine, € 30,85, Kevin Murphy Foto: Getty Images

Franjas e franjinhas

Na quarentena houve quem se aventurasse em cortar a franja em casa. Se não o fez, esta pode ser a altura. Mas deixe as tesouras, os pentes e os espelhos de lado e dirija-se a um salão, agora que já estão abertos. Olhe para os desfiles de Celine, Saint Laurent ou Louis Vuitton para ver referências e depois confie num profissional (acredite que vai prevenir os muitos desastres que vimos online).

Celine outono/inverno 2020-2021 | Pente de cabelo, € 39, Balmain Paris Hair Couture, em Net-a-porter Foto: Getty Images

Lábios desfocados

Linhas pouco definidas, cor esbatida e um look pouco perfeito. O "blurred lip" é uma tendência que consiste nos lábios pintados de forma quase "desfocada", como se tivesse sido beijada. Se quiser tirar partido do que já tem, utilize um batom de que goste e aplique-o com os dedos com pequenas batidinhas, esbatendo a cor do centro para o contorno. Não tenha medos, quanto menos perfeito melhor. Se quiser investir, a Chanel, por exemplo, tem um produto que permite exatamente conseguir esse feito esfumado (e sem sujar os dedos).

Fendi outono/inverno 2020-2021| Batom Rouge Allure Liquid Powder, no tom Invincible, € 37, Chanel Foto: Getty Images

Dar o nó

Que é como quem diz: apanhados salva-vidas com alguma sofisticação. Sem tempo para lavar o cabelo ou num bad hair day? A resposta está em cabelos apanhados finalizados com tranças ou nós. Menos "vou ao ginásio" e mais "a minha vida está tão perfeita como o meu cabelo". Fendi, Badgley Mischka e Altuzarra são as referências de passerelle. Bons elásticos de cabelo são as referências de compras.

Mischka outono/inverno 2020-2021 | Elásticos de cabelo Invisibobble SLIM, € 5,50, Invisibobble Foto: Getty Images

Manicura francesa versão 2.0

Prabal Gurung outono/inverno 2020-2021 | Verniz Infinite Shine, no tom Red, € 16, OPI, na Perfumes e Companhia Foto: Instagram @pabalgurung

A combinação tradicional da manicura francesa unha nude com ponta branca - acaba de ser atualizada e a sugestão é explorar as infinitas possibilidades da cor. Em vez de ficar pelo branco arrisque em tons inesperados, como vimos nos desfiles de Prabal Gurung, Zoya ou Veronica Beard.

Eyeliner inesperado

Perfeito também para este tempo em que as máscaras continuam a fazer parte do dia a dia, o eyeliner inesperado é aquele que desafia todas as convenções e normas. Não precisa de ser preto nem precisa de ser clássico na sua forma, como provam os desfiles de Lutz Huelle ou Adeam. Aliás, não deve. Pense em dourado, gráfico, néon, metálico. E aplique-o sozinho ou sobreposto.

Adeam outono/inverno 2020-2021 | Eyeliner Phenomen’eyes Liner, no tom Gold, € 34,50, Givenchy Foto: Getty Images