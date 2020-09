Michelle Obama lança batom de €10

Desde 11 de setembro que já pode comprar o batom best seller da The Lip Bar, líquido e com efeito mate (que Michelle usou na campanha), e 40% dos lucros vão para a organização não-partidária When We All Vote, que tem a missão de aumentar o registo de eleitores, todas as eleições. O batom em questão, é o The Lip Bars Bawse Lady uma fórmula cruelty free e vegana, de cor vermelho vivo.

Melissa Butler, a CEO da marca anunciou a parceria no seu Instagram, em que se referiu a Michelle como a sua "Eterna Primeira Dama" e em que expressou o orgulho em apoiar o registo de eleitores.

Michelle Obama chegou a ser co-presidente da When We All Vote em 2018, ao lado de outras celebridades como Tom Hanks, Lin-Manuel Miranda, Janelle Monáe, Chris Paul, Faith Hill e Tim McGraw com o objetivo de mudar a cultura do voto e participação na vida politica. Desde o início, esta iniciativa já ajudou mais de 165 mil pessoas a registarem-se para votar. O mote da organização é que todos os votos contam, seja em eleições presidenciais e decisivas, ou eleições locais.

A organização, numa das estratégias de captar a atenção de jovens, de maneiras criativas, foi criar a coleçao "Vote4Ever", desde camisolas tie-dye a velas e canecas, os produtos são neutros em termos de género e sustentáveis.