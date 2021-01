Janeiro é para todos o mês de recomeço, mas, para quem tem pele seca, é também o mês em que a pele provavelmente atinge o pico máximo de secura. O já pouco sebo que era produzido está agora em vias de extinção e, com (nenhuma) sorte, ainda é possível ser brindada com vermelhidões (que, não confirmamos nem desmentimos, pode ter "qualquer coisa" a ver com andar sempre agarrada ao aquecedor). As sugestões abaixo são essenciais para uma pele seca (ou que se torna seca nesta altura do ano).

Creme Skinfood, Weleda

Começamos com um clássico de culto. O Skinfood, da Weleda, tem quase um século (data de 1926), mas continua a reunir fãs um pouco por todo o mundo. É um creme de textura untuosa, cheio de óleos, como o de girassol ou de amêndoas doces, e ingredientes como a lanolina ou a cera de abelhas. A fragrância é forte e distintiva, e é isso que o torna nem sempre passível de ser usado pelas peles mais sensíveis – é uma questão de experimentar e ver se a pele tolera. Se lhe causar irritação, tem sempre uso para ele: é ideal para aplicar nas zonas mais secas do corpo, como cotovelos, mãos ou pés.

Creme Skinfood, € 11,30, Weleda, no Celeiro.

Creme de noite Queen Bee, Apivita

Se prefere deixar as texturas mais ricas para os cuidados noturnos, este creme da Apivita pode ser uma opção a considerar. Tem geleia real, ácido hialurónico, extrato de propólis, entre uma série de óleos essenciais e outros ingredientes que vão deixar a pele mais elástica e confortável. Além disso, o aroma é perfeito para relaxar, "desligar" por uns segundos e aproveitar para fazer uma pequena massagem no rosto após um dia de trabalho.

Creme de noite Queen Bee, € 88,70, Apivita.

Creme S.O.S Hidratação Intensa Vinosource, Caudalie

Para quem não tem a pele habitualmente seca, mas ultimamente acorda com a pele a repuxar, este creme da Caudalie pode ser a resposta. É um creme indicado para peles normais a secas, com ingredientes como a glicerina ou o esqualeno. Tem uma textura leve e fresca, tornando-se perfeito para quem sofrer com vermelhidões e irritações. Pode também ser usado como máscara, aplicando-o generosamente e deixando-o atuar durante a noite.

Creme S.O.S. Hidratação Intensa Vinosource, € 25,20, Caudalie.

Creme Physiogel A.I.

É o Santo Graal de quem tem não só pele seca, como também frequentemente irritada e reativa. Mesmo que não seja para uso diário, é adequado para situações em que precisa de hidratação imediata. Não tem qualquer fragrância, tem uma textura bem densa, dá conforto à pele, mesmo a mais sensível. Quem sofre de rosácea ou pele atópica pode aqui também encontrar um ótimo aliado.

Creme Physiogel A.I., € 24,67, em Sweetcare.pt.

Creme Ceramidin, Dr. Jart+

Há uns anos a Dr. Jart+ reformulou a sua gama para peles secas. Este Ceramidin, como o nome sugere, tem na sua constituição cinco ceramidas e uma enorme capacidade de hidratar a pele, garantindo proteção contra agressões externas. A textura é densa, mas sem ser excessivamente rica, e o aroma é agradável, mas ainda assim leve. Apesar de não ser indicado como creme de noite, funciona maravilhosamente nesse registo.

Creme Ceramidin, € 39,90, Dr. Jart+, na Sephora.

Creme Cicavit+, SVR

Secura extrema, vermelhidão, calor... Qualquer que seja o inimigo número um da pele seca neste momento, provavelmente este creme da SVR consegue atacá-lo. É mesmo aquele produto para ter em situações extremas em que precisa de acalmar a pele ou acelerar o processo de cicatrização e reparação. Além de reduzir a vermelhidão e o possível ardor, forma quase uma "película" à superfície da pele dando-lhe muito conforto. A marca indica a aplicação duas vezes por dia até a pele estar restabelecida.