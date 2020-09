A marca de beleza green que vem revolucionar o mercado da cosmética

E se lhe disséssemos que a indústria da beleza está num nível tal, que existem produtos com a milagrosa capacidade para "ler" com eficácia aquilo que a pele mais precisa, no momento em que se encontra, reparando-a e renovando as suas células com ingredientes naturais? É esta a forma mais simples de explicar aquilo que a marca australiana que nasceu em Melbourne às mãos dos visionários irmãos Keston e Jeremy Muijs, ainda antes de se falar em beleza verde ou de a sustentabilidade no mundo da cosmética ser uma tendência (e passar a uma necessidade urgente) defende e promove através dos seus produtos.

Keston e Jeremy Muijs, os irmãos fundadores da marca.

Apesar de no início ninguém acreditar no projeto dos dois irmãos nos anos 2000, a Grown Alchemist está entre as primeiras marcas que se preocuparam em juntar à equação da beleza às palavras: natural, vegan, sustentabilidade e responsabilidade social. "No início de tudo, pedimos que se fizesse uma investigação sobre como o conceito de bem-estar estava ligado à beleza", começa por explicar Jeremy Muijs, através de uma chamada via Zoom de apresentação da marca em Portugal.

É que na base da Grown Alchemist estão muitos anos de pesquisa e investigação profunda acerca de como os elementos interiores e exteriores ao nosso corpo – como o sistema digestivo, as bactérias naturais da pele ou até mesmo as condições do ambiente em que nos movemos – impactam a saúde da nossa derme. "O corpo cura-se a si mesmo" revela, sobre as descobertas, "e tudo aquilo que fazemos interfere com a sua cura." A partir dessa premissa, e com todo o cuidado e delicadeza, a Grown Alchemist projetou produtos isentos de químicos, apostado em elementos naturais e inofensivos para a pele - pelo contrário, são dotados de propriedades altamente curativas e regenerativas.

Trio de cremes de mãos.

Hoje, a inovação dos produtos Grown Alchemist está na vanguarda do progresso em campos como a medicina, nutrição, farmacologia, dermatologia, genética e até psicologia, pois promove o bem-estar geral. Este mindset concentra-se em produtos de linha de rosto, como por exemplo, e para usar por esta ordem, o sérum de rosto anti-idade, apetrechado com um complexo tri-hialurónico (30ml, €95) o creme hidratante reparador de dia com camélia e flor de gerânio (100ml, €49) ou o primer anti-poluição com péptidos-prébióticos, um complexo protetor anti-poluição e ainda extrato de ganoderma (50ml, €35). A limpeza é uma das fortes apostas da marca, que tem produtos como o creme de limpeza hidra-restaurador com folha de oliveira e extracto de plantago (100ml, €35), e que é ideal para remover a maquilhagem e outras impurezas. Além disso, inclui produtos dedicados aos cuidados capilares, como champôs, e de corpo, como cremes de mãos ou de corpo inteiro.

Máscaras de limpeza facial.

Conversámos com Jeremy, um dos irmãos fundadores, sobre a chegada da marca a Portugal, que estará à venda em exclusivo na Perfumes & Companhia.

O que mais o espantou em todas as suas descobertas de cuidados com a pele ao longo dos anos?

A ligação entre o corpo e a natureza. Como o corpo absorve de forma perfeita os ingredientes naturais.

Pode detalhar os 5 pilares do bem-estar que deram início ao conceito da sua marca de cuidados de pele?

São eles o tópico, o nutricional, o digestivo, o ambiental e o emocional.

Existe ainda um longo caminho para as pessoas compreenderem que tudo começa a partir do interior do corpo? Que tudo tem a ver, primeiro, com a restauração da saúde, para que a beleza flua?

Penso que percorremos um longo caminho num curto espaço de tempo. À medida que começamos a compreender a oportunidade que a saúde traz ao corpo para a restauração, as pessoas procuram produtos que ajudem a equação saúde e função a crescer.

Qual é a importância de renovar as células da pele? E como é que os seus produtos atuam directamente sobre isso?

A renovação no corpo e na pele é talvez o processo mais importante de todos. O apoio a este processo fundamental requer ingredientes que o corpo possa reconhecer e utilizar. Requer também a ciência da natureza para assegurar que estamos a apoiar e activar os mecanismos de regeneração e restauração do corpo.

Limpar, desintoxicar, ativar. Como se conseguiu esta equação?

Para ter acesso à pele, é preciso limpar bem. 2. A remoção de toxinas na pele é essencial para a melhoria consistente da saúde da pele. 3. Uma vez que se tenha saúde e capacidade cutânea, é necessário estimular a pele para alcançar resultados fabulosos.

Que tratamentos inovadores se fazem nas vossas lojas?

Oxigenoterapia, terapia da luz curativa, terapia nutricional, terapia da pele, terapia IV gota a gota – são apenas alguns exemplos.

Como é que teve a ideia sobre os laboratórios?

Os laboratórios são uma extensão do negócio dos "bastidores" que fazemos na Grown Alchemist.

Séruns de rosto.

Que mercado está mais avançado sobre o bem-estar na beleza, neste momento?

São os Estados Unidos da América.

Quais são, pessoalmente, os seus ingredientes naturais favoritos e porquê? E quais são realmente os benefícios de um lírio da paz?

Existem muitos, mas um é o extrato de chá Branco que contém polifenol e antioxidantes que aumentam visivelmente a elasticidade da pele, deixando a pele do rosto com um aspeto suave.

A beleza vegetal e natural é o presente. O que pode ser o futuro?

Talvez os seus nutrientes de pele transportados pelo ar que absorvemos por osmose.

Será a beleza uma chave verdadeiramente importante para a melhoria do nosso processo biológico? Algo que não podemos excluir das nossas vidas?

Se eu tivesse de escolher uma coisa que todos têm de fazer para fazer a mudança mais profunda na beleza seria gerir o stress e as emoções que libertam substâncias químicas negativas no corpo que aceleram o processo de envelhecimento.