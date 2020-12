Menos celulite e mais músculo? Fomos descobrir se a eletroestimulação funciona

20 mil contrações musculares em 30 minutos.

Ao início estranha-se: parece que estou no ginásio a trabalhar a parte interior da perna com recurso a uma máquina de adução, mas de olhos fechados e com uma luz néon que permite relaxar e quase adormecer (falo por experiência própria). Na verdade, e embora nada substitua em absoluto as horas passadas no ginásio, estou confortavelmente deitada numa maca da clínica, em Lisboa, onde recentemente chegou a, umaque executaO tratamento, que é não invasivo e usa uma tecnologia aprovada pela FDA, chama-see pretende isso mesmo: ajudar a, para maior tonicidade e definição muscula. Escolhi a parte interior das coxas, uma das zonas que mais teimam em "acumular", e onde otambém teima em não aparecer.Desengane-se quem acha que não precisa de ir ao ginásio: a par deste tratamento, realizado em, fui três vezes (por semana) em dias intervalados e trabalhei especialmente a. É este o segredo para obter bons resultados. Além disso, mantive uma alimentação saudável - sempre em défice calórico e com alimentos proteícos.Os resultados começaram a notar-se logo entre a segunda e a terceira sessões. Maistornou-se mais "tímida", dando lugar a, com cerca de menos 1 centímetro de perímetro em cada uma das pernas no fim do tratamento.Mas como funciona esta máquina? Podemos confiar nela? As minhas dúvidas eram as mesmas. Ao longo de 30 minutos, o tratamento produz 20 mil contrações musculares supramáximas que originam uma hiperplasia e hipertrofia muscular que aumenta cerca de 30% a definição dos mesmos. São-nos aplicadas uma espécie de pás na zona eleita (pode escolher entre os bíceps, tríceps, gémeos ou glúteos, por exemplo, como efeito de lifting)Numa primeira sessão, este aumento é gradual. Nas sessões seguintes é mais fácil atingir o nível 10 e mantê-lo até ao fim do tempo, otimizando os resultados.De acordo com um estudo científico publicado pela American Society for Dermatologic Surgery, esta tecnologia tem resultados comprovados na redução da gordura subcutânea abdominal (na ordem dos 19%) e no aumento de massa muscular (de cerca de 16%). Num outro estudo acerca dos efeitos deste tratamento na zona dos glúteos , concluiu-se que "o procedimento eletromagnético de alta intensidade induz alterações nos músculos glúteos e melhora o aspecto estético das nádegas."

