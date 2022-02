A franja que fica bem a toda a gente

Quando pensamos em mudanças de penteado, o nosso primeiro pensamento costuma ser "vou fazer franja". Mas que tipo? Porque nem todos poderão favorecer a nossa estrutura facial. Se se sente perdida no mundo dos cortes de cabelo e tem receio de arriscar, aconselhamos-lhe a optar pela nova tendência da estação, a franja bottleneck, idêntica ao estilo "curtina".

Este corte é um híbrido entre uma franja cheia e uma que já cresceu, explicou o cabeleireiro George Northwood, que já trabalhou com celebridades como Alexa Chung, Meghan Markle e Daisy Edgar-Jones. Basicamente, é uma franja que é mais comprida nos lados e que, deste modo, oferece "o melhor dos dois mundos" e favorece qualquer estrutura facial. O segredo está nos fios de cabelo mais curtos do centro, pois criam uma quebra no corte e tornam-no um estilo verdadeiramente universal e effortless, até para quem tem o rosto mais largo.

Em termos de manutenção, não tem nada que saber - é secar um pouco para a frente, no rosto. Neste caso, secar o cabelo de baixo para cima para "levantar" a raiz não irá resultar. Depois, penteie as pontas na direção pretendida com uma escova redonda. Contudo, é de notar que este estilo pode ser mais complicado de se atingir em cabelos encaracolados, pois será preciso um pouco de trabalho extra para estilizar com o secador. Para lutar contra a oleosidade não desejada, basta passar um pouco de champô seco. Caso tenha cabelo frisado, utilize um creme anti-frizz.