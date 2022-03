Como ficar radicalmente loira… mas com bom gosto

De uma maneira geral, as pessoas acreditam que ficar mais loiro, especialmente à medida que a idade avança, dá um ar mais jovem. No entanto, ao passar do cabelo escuro para o extremo oposto do espetro, como a atriz Anne Hathaway fez, há mais a considerar do que à primeira vista parece: um tom abaixo do ideal e a cor da pele do seu rosto é sugada mais depressa do que se sofresse de um ataque de icterícia.

Como é óbvio, os recentes cabelos loiros de Hathaway são para um papel num filme, mas é claro que uma tonalidade loira tão pálida – tipo cinza ou platina – requer uma palete de maquilhagem mais carregada para colocar tudo em perspetiva.

Anne Hathaway no set do filme 'Eileen' a 26 de janeiro de 2022 Foto: Getty Images

Tendo passado por todos os tons de loiro, do platinado, ao loiro-mel e "castanhoiro", sei muito bem como o ajustar do guarda-roupa, tanto no que toca às peças de roupa como à maquilhagem, é a chave para contrabalançar o efeito (negativo ou positivo) que um novo tom de cabelo pode produzir sobre a tonalidade de nossa pele.

Lady Gaga Foto: Getty Images

Foram preciso anos para que eu compreendesse que tons de loiro convinham à minha tez pálida, mas levemente bronzeada, que é, por norma, uma combinação de um suave loiro claro combinado com tons de mel mais quentes – as partes mais claras aplicadas sobretudo em redor do meu rosto e profusamente nas pontas. Se eu for para tons demasiado cinza, então entro em território excessivamente zombie, demasiado caramelo e o meu cabelo fica com uma aparência manchada de tabaco. Depois há que contemplar a hipótese dos toners (glosses de cor). A minha colorista, Cetera Lamb, no salão John Frieda, usa um gloss de tom quente para realçar a minha pele e acrescentar brilho e reflexo, que ela aplica na retro-lavagem, como camada de acabamento (top coat).

Outra consideração a ter ao passar de morena a loira pela primeira vez, diz Nicola Clarke, a colorista de Cate Blanchett, é pedir aquilo que é conhecido como um "sombreado" (shadow), uma técnica que ela aplica à atriz e à também sua cliente Madonna.

Madonna Foto: Getty Images

Há celebridades que pecam pelo excesso de cautela, como as morenas naturais Emily Blunt, Sarah Jessica Parker e Jennifer Lopez, cuja cor de cabelo é mantida com um toque de bom gosto entre o loiro e o castanho, misturando nuances em meios tons com madeixas mais claras, muitas vezes pintadas à mão livre, com uma técnica de balayage.

No que frequentemente não se fala quando se opta por uma alteração de cor transformativa é na necessidade de mudar a maquilhagem que se usa e, em alguns casos, até mesmo o guarda-roupa. A cabeleireira Zoe Irwin diz que simples trocas, como um batom mais vivo ou um par de óculos ousados, podem fazer toda a diferença quando se faz uma reformulação do cabelo, oferecendo um ponto de foco para contrastar com a palidez da cor do cabelo, especialmente para quem tem uma tez de porcelana.

Sarah Jessica Parker Foto: Getty Images

Para tons de pele mais quentes e mais escuros, pode ser algo tão simples como dar um matiz mais bronzeado à base usada ou optar por lábios, maçãs do rosto e sombras de olhos em tons mais escaldantes para abrilhantar a pele e realçar os olhos.

Jennifer Lopez Foto: Getty Images

Por fim, se estiver a planear optar por um cabelo acima de três tons mais claros do que a sua cor normal, marque uma consulta específica com o seu cabeleireiro para discutir a aparência geral do mesmo, uma vez que são as pequenas subtilezas que fazem toda a diferença.

Tentada a ficar loira?





Annabel Jones/The Telegraph/Atlântico Press

Tradução: Adelaide Cabral