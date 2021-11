O penteado perfeito para impressionar num almoço com amigas

Com a Steampod, é possível criar um look de ondas soltas, basta rodá-la de dentro para fora, sempre com a escova para baixo. "Fiz umas trancinhas, achei que ficava mais divertido e menos formal (ou sério, que é o que eu tento evitar)", explica Carlota Pires, que apostou num look mais cool para um almoço descontraído de terça-feira. "Usei o creme protetor antes de usar a Steampod e no final apliquei uma noz de sérum nas pontas, para o cabelo ficar mais brilhante e hidratado," conta. Para vestir Carlota escolheu um blazer cor-de-rosa da Wheat & Rose, uns jeans antigos e uns brincos Juliana Bezerra.

O novo Steampod.

Passo a passo:



1. Aplicar o creme Steampod ativado pelo calor no cabelo ainda húmido

2. Secar o cabelo3. Dividir o cabelo em secções com molas

4. Colocar cada secção de cabelo no meio da placa e girar o Steampod enquanto este desliza lentamente

5. Deslizar a placa lentamente e sempre com as setas apontadas para baixo

6. Repetir o processo em cada secção de cabelo

7. Pentear o cabelo com um pente par um resultado mais natural

Créditos



Vídeo e Edição: Austeja Šciavinskaite



Maquilhagem e cabelos: Paulo Fonte