Review. 8 produtos-milagre para usar no outono

The Cleasing Foam, Lierac Foto: DR

A Lierac, que acaba de renovar a sua imagem para passar a ser mais minimalista e clean, tem um novíssimo desmaquilhante em mousse que mais parece um massajador diário. De tão "fofa" e suave que é, esta mousse lava com eficácia o rosto, podendo ser usada de manhã e à noite, como fizémos. Tem 99% dos seus ingredientes naturais e faz parte de uma linha dedicada à limpeza do rosto, existindo também água micelar, máscara esfoliante e loção hidrantante. Verde - sim, somos tentadas pelas embalagens - esta linha torna-se ainda mais apetecível quando comprova o que promete: limpar e rejuvenescer. €15,50 (150ml).

Sleep & Peel 4.5, Filorga



Inspirado nos peelings médicos, este creme de noite exerce um micropeeling suave sobre a pele e, com a continuidade, notamos a pele mais uniforme e os poros mais fechados. Além de afinar o grão da pele, ainda nos faz acordar qual Bela Adormecida, com a pele resplandencente e revigorada. Uma curiosidade: se a pele acusar vermelhidão, este é um produto a usar, já que o extrato de algas castanhas alivia esses sinais inflamatórios. Recomenda-se o uso de 1 mês, e retomar sempre que necessário. €45,90 (40ml).

Sleep & Peel 4.5, Filorga Foto: DR

Isdinceutics Retinal Intense, ISDIN



Já ouviu falar em séruns bifásicos? Pois este é um deles: de noite, a sua missão é renovar a pele, reduzindo as linhas de expressão e rugas, ao combinar retinaldeído com niacinamida (calmante). Os momento são misturados na hora da aplicação, o que nos dá a sensação de que estamos a aplicar um super produto. E estamos. Este sérum cumpre o seu propósito: ao fim de poucos dias já se notam os resultados: firmeza, luminosidade e efeito suavizante. €75 (50ml).

Isdinceutics Retinal Intense, ISDIN Foto: DR

Lait Corporel L'Original, Biotherm



Este produto estrela da marca podia ser o único momento de beleza do dia, tal é a sua potência em ação. Depois do banho, no sofá, passá-lo pelo corpo todo é um verdadeiro mimo. Sedoso e rico ao mesmo tempo, penetra na pele com uma rapidez espantosa e - admire-se - o seu efeito permanece durante várias horas, até ao dia seguinte. Com a aplicação diária a pele fecha as gretas da desidratação. Aprovadíssimo, e ainda por cima a embalagem é feita com 100% plástico reciclado. €25,47 na Wells (400ml).

Lait Corporel L'Original, Biotherm Foto: DR

Antiaging Flash Ampoules, Mesoestetic



Todas sabemos muito bem como é acordar com o olhos congestionados, com dificuldade em abrir, e a sensação de grão no olho. O rosto congestionado, os vincos da almofada. Pois bem, depois do sérum e do creme, estas ampolas - maravilha da marca que leva décadas em laboratório a melhor as suas fórmulas - tem um efeito lifting imediato. Abre, literalmente, a pestana e dá um efeito luminoso e radiante è pele, em segundos. Um verdadeiro milagre. €45,44 (10x2ml).

Antiaging Flash Ampoules, Mesoestetic Foto: DR

Creme para mãos secas e gretadas, Apivita



Começa o frio, começam as securas na pele e, pior, frieiras. Este creme de mãos da Apivita é infalível: aplicando-o diariamente vai hidratando as mãos e não as deixa chegar a tais estados. Tem o tamanho certo para caber na certeira. É no metro ou à espera que um semáforo abra que nos lembramos de o aplicar, às vezes só ao fim da tarde no regresso a casa: melhor tarde que nunca. €7,90 (50ml).

Creme para mãos secas e gretadas, Apivita Foto: DR

Multi Intensive Jour, Clarins



Com uma imagem refrescada, a Clarins lança o duo do ano: o Multi Intensive Jour e o Multi Intensive Nuit, complementares, o primeiro mais fluído, o segundo mais rico, para as várias horas a que os aplicamos. Em conjunto são poderosos, vão reduzindo as marcas do acne (que me perseguem) e polindo o grão da pele. Protegem da poluição e da luz azul - coincidência ou não, depois de lavar o rosto, quando o faço com discos e leite desmaquilhante em dias sem maquilhagem, a sujidade é absolutamente residual. €105 (50ml).

Multi Intensive Jour, Clarins

5 Couleurs Couture 889 Reflexion, Dior



E como em dias cinzentos e de chuva faz falta trazer os tons dourados do inverno, escolhemos falar da nova palete de olhos da marca francesa, com tons do laranja vibrante ao dourado luminoso, que se conjugam facilmente com todas as cores que escolhermos vestir. Um remember verão, que não faz mal a ninguém, pensado, claro, para o outono/inverno da marca. €50,81 na Douglas

5 Couleurs Couture 889 Reflexion, Dior Foto: DR