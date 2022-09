Sobrancelhas descoloradas são a nova tendência. Sim ou não?

Kim Kardashian consolidou a tendência das sobrancelhas descoloradas ao mostrar-se na capa da revista Interview, "sem" sobrancelhas – pense "no makeup makeup" transformado "no eyebrows eyebrows". De acordo com o site inglês Cloud Nine de venda de produtos de beleza, a pesquisa por sobrancelhas descoloradas mais do que duplicou depois de Kardashian ter publicado a fotografia em questão no Instagram. "Sobrancelhas descoloradas", em forma de hashtag, já acumula 515 milhões de visualizações no TikTok.

Kim Kardashian para a revista Interview

É um sinal da mudança dos tempos. A estética Y2K (anos 2000) e dos anos 90 está na moda, e a evoluir cada vez mais. É um facto que o que foi tendência no passado, mais cedo ou mais tarde volta a estar em voga. Segundo a especialista de sobrancelhas Joey Healy (sim, o termo existe), "as pessoas estão a olhar para trás enquanto seguem em frente, e estão dispostas a tomar mais riscos hoje em dia", disse à à Glamour americana. Healy continua, afirmando que apesar de ser um look muito fashion-focused e difícil de conseguir fazer com que este resulte: "as pessoas estão preparadas para sair da zona de conforto". Este look foi inspirado no que já foi visto em desfiles, onde continua a ser um triunfo.

Gigi Hadid, a usar a tendência num desfile Versace Foto: Getty Images

Apesar de ser uma tendência, é de realçar que os especialistas não aconselham a descoloração das sobrancelhas, porque esta técnica deve ser feita por profissionais. Se, por acaso, não conseguir deslocar-se a um salão ou simplesmente quiser experimentar por si, os especialistas aconselham começar com Jolen Bleach, um descolorante para pelo facial. Joey Healy explica que funciona melhor se estiver a mudar a cor "de um preto para um castanho, ou um castanho escuro para um castanho claro, mas, se deixar por muito tempo, as sobrancelhas podem ficar laranja". Se souber a cor específica que quer adotar, o mais aconselhável é dirigir-se a um cabeleireiro especialista em cor, que consiga ajudar na correção.

Se pretende fazer um DIY, Healy recomenda precaução, e que se tenha em conta que o descolorante é muito mais forte que as tintas próprias para sobrancelhas. É importante assegurar que o descolorante não começa a pingar ou a cair perto dos olhos, e se sentir alguma irritação na pele retire o produto de imediato e passe as sobrancelhas por água com algodão, para o pelo não continuar a processar o químico.

Assim que as sobrancelhas estiverem descoloradas, a manutenção pode ser considerada complicada. Não há muito a fazer de modo a manter a tendência – não é como no cabelo, em que podemos ir ao cabeleireiro e fazer a manutenção passados dois ou três meses – porque os pelos das sobrancelhas crescem totalmente novos, não só com raiz, explicou Healy à Glamour. "Quando estão descoloradas, vão ficar manchadas com pelos da cor natural, portanto o melhor a fazer é esperar para que cresçam de novo, por completo".

No entanto, há coisas que pode fazer para proteger os pelos das sobrancelhas e evitar o crescimento "manchado". Utilizar um gel máscara de sobrancelhas pode ajudar a esconder aqueles pelos que crescem com a cor natural, criando assim um tom mais uniforme. Se não quiser adotar a tendência, pode sempre optar por um gel de cor mais clara. Outra opção é usar corretor de olheiras e uma escova como a da máscara de pestanas.

Por último, Healy recomenda o uso de um sérum para sobrancelhas, para as reconstruir após o possível estrago. Isto é importante porque após a descoloração é aconselhado usar produtos como péptidos, botânicos e vitaminas.