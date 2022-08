Lavar o cabelo depois de nadar no mar danifica-o? Fomos saber

Areia, sal, cloro, resíduos de produtos de beleza - e a lista podia continuar. Ao longo do verão, principalmente em férias, o couro cabeludo é uma das zonas do corpo que mais sofre com as idas à praia e à piscina, pois está em constante contacto com uma série de substâncias que, com o passar do tempo, enfraquecem os fios de cabelo. Daí a necessidade de o lavar depois de se ir "à água", mas, atenção, sem cair em exageros, avisam os especialistas.

"Não é aconselhável lavar sistematicamente o cabelo após cada banho, mas devemos limpá-lo pelo menos uma vez por dia se tivermos estado na água do mar ou numa piscina", clarifica Adrien Coelho, cabeleireiro em Paris, ao site da Madame Fígaro. Associado à exposição solar, o contacto com cloro ou sal marinho pode ter efeitos desastrosos no cabelo, danificando-o. E quanto às praias fluviais? Neste caso, a água do rio não é tão agressiva para o couro cabeludo, bastando um simples enxaguamento.

Contudo, a rotina de lavagem capilar irá sempre depender do tipo de cabelo de cada pessoa, acrescenta o cabeleireiro. Cabelo normal a oleoso suporta, tipicamente, limpezas diárias com um champô básico. Mas quem o tem seco, estragado ou pintado deve aplicar um creme hidratante após o champô. A isto, pode-se ainda aplicar um pouco de óleo no cabelo, pontas e comprimento, antes de se ir à praia ou à piscina, de modo a criar uma barreira protetora.