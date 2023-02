R.E.M. Beauty, a marca de beleza de Ariana Grande já está na Sephora. Eis o que precisa saber

R.E.M Beauty vai buscar nome à fase do sono com a mesma designação, REM ou Rapid Eye Movement. Caraterizada por movimentos oculares rápidos e aleatórios e uma atividade cerebral especialmente intensa, a última fase do sono torna-se importante para fixar memórias e experiências. É também nesta profundeza de condição que os sonhos acontecem. Não digam mais a Ariana Grande, que encontrou neste campo de possibilidade infinita o mote para a criação da sua marca de beleza.

Depois de dois anos de pesquisa e testes, a R.E.M Beauty, lançada em 2021, chegou finalmente à Sephora, no Reino Unido e em Portugal. Uma combinação entre natureza e ciência, dizem-nos em comunicado oficial, que se inspira nos anos 60 e naquela que foi a maior impossibilidade conquistada pelo homem e que abriu caminho a tudo o que veio a seguir, a conquista do espaço com a chegada à Lua.

Ariana Grande apresenta a sua nova coleção de maquilhagem, a R.E.M. Beauty. Foto: r.e.m. beauty

É neste sonho intergaláctico que a R.E.M Beauty se posiciona com uma abordagem artística onde tudo é possível, e que rebusca a nostalgia de uma década também ela fortíssima em tendências de Moda e Beleza e, claro, muito marcada pelo poder da música. Tudo parece bater certo, aqui.

Sombra Líquida Midnight Shadow (€17,99) Foto: r.e.m. beauty

O packaging denota logo esta lógica com batons que são cápsulas de astronautas e intercomunicadores que são afinal paletes de sombras. Tudo muito si-fi e space-age, com referências emprestadas de Star Treck e Black Mirror como a própria Ari, para os fãs, já o admitiu. A maquilhagem com infusão de skincare, uma tendência cada vez mais firmada, apresenta-se tal como o look assinatura com que a artista se deu a conhecer desde o início: rabo de cavalo pujante e eyeliner ainda mais dominante, aqui impelindo a uma ousadia holográfica. Muito gloss, muito brilho cintilante, paleta de tons pastel com um twist.

Esta coleção tem uma forte inspiração intergalática nos seus produtos. Foto: r.e.m. beauty

Para aguçar a curiosidade e o frenesim dos 1,6 milhões de seguidores no Instagram de Ariana Grande, e outros que tais, a marca pauta-se por lançamentos intermédios, os chamados "capítulos" com o último a ter sido apresentado o verão passado. A coleção vegan e cruelty-free apela claramente à Geração Z e é muito completa, quer em termos de tipologia de produto, como nas suas variações de cores e tons, com alguns pormenores singulares a facilitar a própria aplicação da quantidade de produto ideal e ainda uma modelagem mais precisa.

Paleta de Sombras Midnight Shadows (€24,99) Foto: r.e.m. beauty

Notará o que falamos nos lápis de olhos, com o adicional afia na ponta (um pormenor desconhecido por muitos) e ainda no aplicador dos óleos de lábios Essential Drip (€17,99) ou no fixador de sobrancelhas Space Shape (€20,99), sem dúvida um favorito e que cumpre a promessa a que se propõe. Depois, há os produtos que já são virais no Tik Tok como as sombras líquidas luminosas (€17,99) ou o bálsamo refrescante de olhos Full Night's Sleep Cooling Blurring Undereye (€22,99) que serve também de primer ao corretor a aplicar naquela zona do rosto e que está constantemente esgotado. Um eyeliner que procure corresponder às expectativas também não poderia faltar e neste campo temos o At The Borderline - Eyeliner Marker Midnight Black (€18,99). O iluminador Interstellar surge em lilás (€15,99) e é uma das últimas novidades, tal como o sérum de pestanas e sobrancelhas Flourishing (€39,99). Depois há blushes pigmentados, uma bruma facial calmante e até um gloss para os olhos, entre outros. Do packaging ao marketing de redes irrepreensível, sem esquecer os pontos de venda estratégicos, a jovem artista e empresária sabe exatamente o que está a fazer.

Batom mate On Your Collar (€19,99) Foto: r.e.m. beauty

Com 29 anos, a cantora, compositora e produtora americana, já era um fenómeno antes mesmo de chegar a mais uma indústria de triliões. Com seis álbuns, Grammys e distinções várias, recordes quebrados e alguns corações célebres também, a protagonista de sucessos como 7 Rings e No Tears Left To Cry tem uma legião de fãs garrida, um ícone pop com 357 milhões de seguidores só no Instagram.

Óleo De Lábios Essential Drip (€17,99) Foto: r.e.m. beauty

Agora, soma e segue em linha com outras celebridades que saíram da sua zona de atuação e arriscaram na indústria de beleza nos últimos anos. Sendo Rihanna a mais reconhecida com o enorme sucesso da Fenty Beauty, lançada em 2017 – igualmente disponível na Sephora Portugal, tal como a Rare Beauty de Selena Gomez. Pharrell Williams, recentemente nomeado diretor artístico para as coleções masculinas da Louis Vuitton reinventou-se, uma vez mais, com Humanrace, uma marca de bem-estar. Existem ainda as menos conhecidas marcas das atrizes Millie Bobby Brown e Scarlett Johansson ou a linha de haircare de Jennifer Aniston, que quer explicar ao mundo como ter um cabelo igual ao seu com LolaVie Haircare. Já Naomi Watts pretende abrir a discussão sobre menopausa com a sua marc a Stripes. A Kylie Cosmetics é outro fenómeno, a fazer, inclusivamente capas da Forbes – verdadeiras ou não. Alguém ficou de fora? O fenómeno da celebrificação veio para ficar. Aguardemos por mais.

A R.E.M. Beauty chega agora a Portugal, a lojas selecionadas da Sephora. Foto: r.e.m. beauty

Para já, pode testar e adquirir os produtos R.E.M. Beauty em, um pouco por todo o país: Colombo, Chiado e El Corte Inglés, em Lisboa e Norte Shopping, no Porto e, a Sul, no Mar Shopping do Algarve. Toda a coleção está também disponível na loja online