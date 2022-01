Acorda cansada? Existe uma explicação simples

Sabemos que nem toda a gente acorda com a energia nos "picos", esteja-se ou não a viver uma pandemia. Mas ao longo dos meses, foram raras as vezes em que não ouvimos amigos ou familiares queixarem-se de pelo menos um sintoma comum, e frequente: dificuldade em repousar durante a noite, acordando com uma sensação de cansaço permanente mesmo após uma boa noite de sono, mesmo que se durmam entre 8 a 9 horas. Há quem descreva a sensação como a de uma "ressaca diária".Segundo a, a primeira "culpada" por esta onda de letargia que está a afetar-nos a todos é a época do ano. Ou seja, sabemos que o inverno tem impacto no humor e no corpo devido à diminuição da luz natural. Quem se levanta cedo, sabe que ao sair de casa pela manhã, está escuro, e quando regressa, também está escuro, e sabemos que a luz exterior regula o nosso relógio biológico.Quando a luz diminui ou quando não estamos expostos a uma quantidade de luz suficiente, o nosso relógio biológico é afetado. "Sem falar necessariamente de depressão sazonal, sabemos que para a maioria da população, a falta de luz é acompanhada pela sensação de diminuição de aptidão física e uma maior propensão para dormir", explica Philippe Beaulieu, especialista doe terapeuta cognitivo-comportamental, à revista francesa. A baixa luminosidade também reduz a produção da(a hormona do sono) durante o dia.Além disso, estes meses de pandemia atuam sobre o nosso ritmo biológico, de forma negativa. O resultado? O sono e a sua qualidade são alterados. Estarmos em casa, em isolamento, também contribui para a redução da produção de melatonina, pela ausência da Vitamina D.Segundo aquele especialista do, a pandemia pode provocar ansiedade e incerteza, tal como o teletrabalho, "que para alguns é libertador mas para outros muito confinante. Para não mencionar que estamos rodeados de incerteza e que o cérebro humano não gosta disto", explica. Finalmente, e sem se aperceberem, algumas pessoas podem também, com sonhos mais opressivos, apreensivos e cansativos, justificados pela tal sensação de ansiedade permanente.