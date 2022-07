Adeus, unhas compridas! A tendência que até Kim Kardashian teve de deixar de usar

Desde os anos 90 que vemos unhas compridas em artistas como Lil’ Kim e Missy Elliot – em acrílico, nas mais diversas cores, estampados e até apliques. A tendência continuou nos anos 2000, onde a manicure francesa ganhou cada vez mais adeptos, e nos anos 2010, entretanto nas mãos de Rihanna ou Billie Eilish.



Agora, as unhas minimalistas e curtas estão lentamente a ganhar terreno. E ainda bem, dizemos nós. A mudança acentuou-se durante a pandemia de Covid-19, quando o mundo parou e os salões de beleza foram obrigados a fechar. E ganhou ainda mais força há poucas semanas quando Kim Kardashian revelou ter adotado um design de unhas mais curto por ser mais confortável para estudar – a influencer acaba de terminar o primeiro ano do curso de Direito. Ainda assim, mantêm-se algumas cores fortes e desenhos, em paralelo com os intemporais tons nude – prova de que Kate Moss e Winona Ryder, que sempre preferiam unhas mais curtas, tinham razão.

Foto: Getty Images 1 de 16 Kate Moss Foto: Getty Images 2 de 16 Kim Kardashian Foto: @sofiarichie 3 de 16 Sofia Richie Foto: @tombachik 4 de 16 Selena Gomez Foto: @rosalia.vt 5 de 16 Rosalia Foto: @badgalriri 6 de 16 Rihanna Foto: @oliviarodrigo 7 de 16 Olivia Rodrigo Foto: @naominailsnyc 8 de 16 MJ Rodriguez Foto: @kourtneykardashian 9 de 16 Kourtney Kardashian Foto: @jesshunt2 10 de 16 Jess Junt Foto: @lirisaw 11 de 16 Iris Law Foto: @thuybnguyen 12 de 16 Elizabeth Olsen Foto: @awengchuol 13 de 16 Aweng Ade-Chuol Foto: @thuybnguyen 14 de 16 Aquafina Foto: @aliciatnails 15 de 16 Anne Hathaway Foto: @alexachung 16 de 16 Alexa Chung