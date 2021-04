O poder da natureza vem em óleos. Puros ou essenciais!

Pele irritada, cabelo quebradiço, estrias no corpo ou uma noite de insónias. O que têm em comum todos estes problemas? Em primeiro lugar, o facto de já todas as pessoas se terem cruzado com eles, num ou noutro momento da sua vida. Em segundo lugar, o facto de serem problemas que precisam de alguma paciência e algum cuidado para se resolverem. E, em terceiro, o facto de haver um óleo adequado para cada uma das situações.

O poder dos óleos, onde a concentração de ingredientes os torna mais eficazes, fez com que a sua procura e a sua popularidade aumentassem nos últimos anos. Cada vez mais se procuram produtos naturais e com benefícios reconhecidos, mas o preço e a qualidade nunca poderão ser descurados. A Soft&Co surge para dar resposta à procura cada vez maior dos portugueses por estes produtos, com uma coleção de oito óleos - seis puros vegetais e dois essenciais - para ajudar a reestabelecer o equilíbrio na tua vida. Os óleos Soft&Co são um produto natural e made in Portugal!

Óleos vegetais 100% puros - beleza e cuidado

Os óleos vegetais 100% puros são amplamente utilizados na cosmética, pelas suas propriedades hidratantes e pelo alto teor de vitaminas e sais minerais, e com um aroma muito suave ou totalmente inexistente. O segredo mais bem guardado é, no entanto, o da sua utilização de forma pura, sem estar imiscuído em produtos nos quais as suas propriedades se vão diluindo. Para os vários tipos de pele e para os vários problemas que a vão pautando, a Soft&Co criou um óleo vegetal 100% puro, para solucionar o problema e restabelecer o normal equilíbrio da pele.

Óleo vegetal puro de abacate





Com excelentes propriedades hidratantes e com o abacate como ingrediente, é rico em compostos fenólicos, lecitinas, fitoesteróis, vitamina A e E. Indicado para peles muito secas, bem como para combater as rugas e as estrias. É também benéfico para quem procura uma solução para unhas ou cabelos fracos e quebradiços. Óleo vegetal puro de macadâmia





É o aliado por excelência no envelhecimento da pele, por ser rico em ómega 7 e ácido palmitoleico. As suas propriedades de hidratação são muito elevadas, quando comparado com outros óleos vegetais. Com propriedades regenerativas, suaviza as rugas e potencia o brilho e a vivacidade da pele. É também usado no cabelo e na barba, para os deixar macios e fáceis de pentear.

Óleo vegetal puro de chia





Com ação antioxidante e anti-inflamatória, o óleo de chia é a solução para quem se debate com as especificidades da pele atópica e procura hidratação e apaziguamento do desconforto. Controla também o envelhecimento precoce e é recomendado para a estimulação do crescimento do cabelo. É um superalimento para a pele, com altos níveis de fitonutrientes: vitaminas, fitoesteróis, flavonoides, ácidos fenólicos e ácidos gordos polinsaturados (ómega 3 e ómega 6). Óleo vegetal puro de moringa





Extraído de uma planta nativa da Índia, este componente tem ganho popularidade pela riqueza dos seus ingredientes, nomeadamente o ácido oleico. Tais propriedades trazem-lhe uma forte componente de hidratação e nutrição. Tem também propriedades antifúngicas e antisséticas, o que o torna apto para peles sensíveis. É muito eficaz no alívio de desconforto de problemas tópicos específicos, como a psoríase ou o eczema. No cabelo, ajuda a eliminar a caspa e a seborreia.

Óleo vegetal puro de rícino





Este óleo, constituído por 95% de ácido ricinoleico, é um aliado muito eficaz no combate ao acne, pelas suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Nutre, hidrata, e tem também uma ação analgésica e antioxidante. Ajuda no alívio de erupções cutâneas, prurido, pontas espigadas e ainda estimula o crescimento de pestanas e cabelo. Óleo vegetal puro de rosa mosqueta





Provavelmente, este é o óleo mais conhecido, pelo seu poder reparador na pele. Com altos níveis de ácidos gordos polinsaturados, linoleico, ácido oleico linolénico, é o aliado para rosto e corpo, ajudando no combate de manchas, estrias, rugas e na secura generalizada. Ajuda a reforçar o desenvolvimento de colagénio e elastina naturais da pele, promovendo uma maior firmeza e nutrição.

Óleos essenciais - mente sã em corpo são

Com um aroma inconfundível e intenso, os óleos essenciais são a escolha predileta quer para criar ambiente em casa, quer pelas suas propriedades na mente. A aromoterapia é uma área cada vez mais valorizada e sabe-se que a cada óleo se poderão atribuir propriedades diferentes, nomeadamente relaxantes ou energizantes. Os óleos essenciais da Soft&Co são diluídos em graínha de uva, para que seja possível - e seguro! - a aplicação direta na pele. Estes óleos podem também ser usados de maneira indireta, quer em banhos de imersão ou numa superfície - como a almofada.



É um dos mais procurados óleos, por todas as suas propriedades que atuam ao nível do sistema nervoso. Os seus benefícios vão desde o alívio de dores de cabeça, stress, insónias, variações de humor, irritabilidade, ansiedade e angústias.

Com eficácia comprovada na redução da pressão arterial e como relaxante muscular, ajuda a restabelecer o equilíbrio entre corpo e mente. Para ajudar a acalmar, podes fazer uma utilização direta, com uma ou duas gotas nos pulsos ou plantas dos pés.

O óleo essencial de lavanda é também recomendado para acalmar picadas de inseto, queimaduras e irritações. Deve ser diluído em água e utilizado por compressas, neste caso.





Menos conhecido, mas também muito versátil, o óleo essencial de árvore-do-chá tem um cheiro forte a ervas e cânfora. Distingue-se, sobretudo, pelas suas capacidades antifúngicas e antisséticas.

Pode ser usado por inalação com aerossol para desobstruir as vias respiratórias. Em sítios com muitas pessoas, o truque é utilizar um lenço com duas gotas deste óleo e inalar de forma espaçada, para ajudar o reforço da imunidade.

É também um excelente bactericida, motivo pelo qual é cada vez mais procurado como alternativa ecológica para a limpeza da casa. Refrescante, purificante, revitalizante e protetor, o óleo essencial de árvore-do-chá deixa um ambiente agradável pela casa.

Das suas principais características podemos dizer que é um excelente antifúngico, bactericida e antissético, funciona como revitalizante e purificante, assim como refrescante e protetor. No cabelo, quando com dermatites ou caspa, e nas unhas, quando com micose, umas gotas serão suficientes para ajudar a combater o problema.

