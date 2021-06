Três novidades para proteger e cuidar da pele este verão

Saiu de casa sem pôr protetor solar no rosto? "Mas eu só vou de casa ao trabalho no carro... nem preciso." Meteu-se em banhos de sol sem se proteger devidamente? "Mas se eu usar protetor solar logo nos primeiros dias em que apanho sol a valer, nunca mais fico moreno, com aquele tom de pele incrível que me faz parecer mais esbelto e até mais saudável." Agora está vermelho que dói (literalmente!) e decidiu que era a melhor altura para deixar o futuro na mão dos deuses: "Mas isto já passa!"

A esta hora já abanamos a cabeça em descrença. O sol é benéfico para a saúde, mas uma exposição solar excessiva e sem os devidos cuidados acelera o envelhecimento da pele e aumenta os riscos de cancro cutâneo. Assim, a proteção solar eficaz é indispensável para todos os tipos de pele e em todos os momentos.



Gama de solares Bioderma

É essencial utilizar um protetor solar eficaz, com elevado índice de proteção e adaptado ao tipo de pele. A gama de proteção solar Photoderm da Bioderma é adequada a toda a família, com resposta adaptada a todos os tipos de sensibilidade da pele, mesmo às mais sensíveis, e reforçada com uma proteção interna patenteada, a Bioproteção Celular.



Há protetores solares na gama Photoderm da Bioderma para todos os tipos de pele. Isto significa que uma pele seca ou hiperpigmentada não deve usar o mesmo protetor solar que uma pele oleosa e/ou com tendência acneica. Para que a proteção responda da melhor forma, é necessário escolher o protetor mais adequado e seguro para a pele. Na gama completa da Bioderma, encontra ainda soluções para prevenir as reações cutâneas – incluindo alergia ao sol e aos filtros químicos – e proteção solar específica para pele sensível, para crianças ou bebés...

Novidades deste verão

Protetor solar para pele com imperfeições

Photoderm Cover Touch SPF50+

Não precisa de mais nada depois do hidratante para sair de casa. Tudo o que precisa está neste protetor solar. É indicado para a pele mista, oleosa e/ou com tendência acneica. Cobre imperfeições, tem um efeito mate e controla a oleosidade da pele durante oito horas. Apesar da elevada cobertura, deixa a pele respirar e não transfere. É resistente à água, calor e humidade.

Deve ser usado depois de hidratar a pele e aplicado de forma uniforme a partir do centro do rosto até às extremidades. Está disponível em dois tons: claro e dourado.

Protetor solar para pele hiperpigmentada/com manchas e com melasma

Photoderm M

A hiperpigmentação é uma das maiores dores de cabeça no verão. Passam de ligeiras a detetáveis a olho nu e talvez a mais de 10 metros de distância... Este protetor solar reduz o reaparecimento da hiperpigmentação e melasma em 90%! Além disso, inclui proteção à luz azul visível – através da nova fórmula patenteada Blue Light Protection –, proporciona uma proteção máxima e reforçada, tem ação antioxidante e é resistente à água.

Aclara e uniformiza a pele do rosto, com textura gel-creme e cor. Não só reduz a aparência de manchas escuras, como protege e previne as manchas na pele do rosto.

After-sun para a pele a pedir socorro!

Photoderm Après-Soleil SOS

Com um efeito fresco imediato, esta bruma hidrata, apazigua, acalma instantaneamente e reduz a vermelhidão da pele. O alívio é instantâneo e duradouro. Reforça os mecanismos naturais de defesa da pele e potencia um bronzeado mais saudável e duradouro, ao manter a pele cuidada.

Deve ser aplicado após a exposição solar, no rosto e corpo. Não é necessário espalhar, basta aplicar o spray a 20 cm da pele. Para aplicar no rosto, deve aplicar primeiro na mão e espalhar de forma delicada no rosto.

Proteção solar segura

A Bioderma não estabeleceu apenas um compromisso dermatológico. Foi mais longe e assumiu três compromissos com o meio ambiente. Primeiro, em todas as fórmulas criadas e reformuladas, são considerados todos os impactos nos ecossistemas aquáticos (e não apenas o impacto nos ecossistemas marinhos). Como é que a Bioderma o faz? Através da medição do impacto dos produtos da marca na água do mar, sem esquecer a água doce, que é particularmente rica em biodiversidade.

Segundo, cada ingrediente das fórmulas Bioderma é minuciosamente selecionado, de forma que o impacto no meio ambiente seja minimizado.

Há ainda um terceiro compromisso. Estamos a falar do apoio da Bioderma a iniciativas relacionadas com a proteção ambiental como a Andromède Océanologie, um grupo de fuzileiros navais biológicos que lutam pela regeneração da Posidónia oceânica – plantas aquáticas que capturam quatro a cinco vezes mais carbono do que outras espécies de plantas com flores marinhas.



Os compromissos podem ser identificados através do selo Coral Safe.