Três passos indispensáveis para um bronzeado perfeito e saudável

Nem sempre pensamos no bronzeado como uma proteção natural da pele. Mas se pensarmos bem, o aumento da produção de melanina que é consequente da exposição à radiação UV faz com que a superfície da pele se torne mais espessa e, assim, mais bem protegida contra a radiação.

Ou seja, para conseguir aquele bronzeado perfeito e saudável, ultradesejado, é importante proteger a pele da radiação UV, claro, mas ainda assim permitir que, naturalmente, a pele desenvolva as próprias defesas. É com base neste princípio que o Institut Esthederm criou uma gama de solares que reeduca a pele, mais do que protegê-la em excesso!





Envelhecer com beleza

Esta gama de cuidados Esthederm é imprescindível para manter a juventude da pele. Atua continuamente nos principais fatores de envelhecimento – com o sol em cabeça de cartaz – e protege a pele independentemente do meio ambiente ou do estilo de vida.







Graças a uma tecnologia patenteada – o Global Cellular Protection –, que está presente em todos os cuidados solares Esthederm, o Institut Esthederm desenvolveu uma rotina que adapta a pele ao sol, que protege e potencia as defesas naturais da pele, o que melhora a resistência face às agressões e à radiação.

Rotina de beleza para um bronzeado perfeito

Passo 1 Preparar a pele Este spray de rosto e corpo não só prepara a pele para a exposição solar como estimula e prolonga o bronzeado – um verdadeiro cuidado 3 em 1. Reforça as defesas naturais, preserva a juventude da pele e facilita um bronzeado mais rápido, uniforme e duradouro.





Spray de rosto e corpo Bronz Impulse Textura fluida, refrescante e envolvente, sem efeito oleoso e que não mancha a roupa, com fragrância

Passo 2

Proteger e bronzear a pele

A proteção solar não pode deixar de ser a prioridade nº1 na rotina diária. Por isso, opte por substituir o creme de dia habitual por este creme de rosto que protege e estimula o bronzeado, com uma ação antirrugas e refirmante. Use-o durante o período de exposição solar para preservar a qualidade e a juventude da pele face ao sol, enquanto suaviza as rugas.







Creme para rosto Bronz Repair



Textura cremosa, com fragrância, não comedogénico

Já a alternativa perfeita para os dias de atividades desportivas ao ar livre é esta bruma prática que pode ser aplicada na pele seca ou na pele molhada. O princípio é o mesmo: ativa o processo natural de pigmentação da pele, para um bronzeado luminoso, intenso e uniforme, com ação antienvelhecimento. O resultado é um bronzeado natural, mais rápido, intenso e duradouro, sem "sacrificar" a proteção da pele.





Bruma multiposicional Adaptasun Brume



Fórmula sem álcool, resistente à água e ao suor

Passo 3

Prolongar o bronzeado

É o último passo desta rotina, mas não é o menos importante! Aliás, apesar de os cuidados after sun serem muitas vezes esquecidos, são essenciais para garantir que o bronzeado fica durante muito mais tempo. Para o corpo, opte por este leite pós-solar que nutre e apazigua a pele, graças à ação anti-inflamatória e hidratante. Aumenta a tolerância da pele ao sol, uniformiza e prolonga o bronzeado.



Leite de corpo pós-solar Prolongateur de Bronzage Corps Textura reconfortante e suave, rapidamente absorvida pela pele

Cuidado pós-solar para o rosto Repair Après-Soleil Textura fluida e reconfortante