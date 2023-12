Este penteado do momento é um dos maiores inimigos do cabelo

A tendência do sleek back bun - um penteado que consiste num coque bem alto - apareceu nos nosso feeds há cerca de um ano e não parece que vá deixar de ser um dos preferidos das it-girls. Se pesquisarmos nas redes sociais, vamos encontrar milhares de vídeos com tutoriais sobre como fazer o penteado: precisamos de um produto, de um elástico, de uma escova para ajudar a puxar e talvez de alguns bobby pins. Um estilo super elegante e prático para aqueles dias em que não nos apetece lavar o cabelo ou até para ajudar a elevar o look.



Mas nem tudo são boas notícias: a preferência constante por este penteado pode não ser tão benéfica para a nossa saúde capilar. Este estilo de penteado, pertencente ao universo da estética clean girl, pode causar a perda (e o recuo) de cabelo se for feito continuamente. Helen Reavey, tricologista certificada, cabeleireira e fundadora da Act+Acre, afirma, num artigo da Style Caster, que "a criação consistente de penteados justos pode configurar stress excessivo no cabelo, deixando-o mais propenso a quebras e irritação do couro cabeludo." Acrescenta Reavey, "Fazer este penteado uma vez por semana ou uma vez de duas em duas semanas não faz mal nenhum, mas se o fizer diariamente, pode levar à fadiga hídrica. Isto ocorre quando a humidade excessiva penetra no cabelo, causando inchaço e danos repetidos nos folículos capilares."

Bella Hadid, com o seu penteado habitual, no festival de Cannes Foto: Getty Images

Recentemente, a it girl Sofia Richie postou, na sua conta de tiktok, um tutorial do seu aclamado bun. Apesar de ficar lindo, Shab Caspara, cabelareira e tricologista certificada, atesta que "o cabelo molhado é mais vulnerável, uma vez que se estica mais e a cutícula não é tão forte como quando está seco".

Uma outra consequência do uso excessivo de penteados apertados? Alopecia de tração, ocorre quando os folículos capilares são gradualmente arrancados, resultando em queda de cabelo ou partes carecas, especialmente em torno da linha do cabelo e das têmporas. Apesar de ficar absolutamente bem, como comprova a Hailey Bieber e até a Bella Hadid, talvez seja uma boa escolha recuar na utilização excessiva deste estilo de cabelo.