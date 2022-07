Ainda há sentido de humor em Hollywood? Gwyneth Paltrow revela ter "dormido" com pai de Hailey Bieber

Gwyneth Paltrow foi a mais recente convidada no programa de Hailey Bieber - Who's In My Bathroom. No episódio de quarta-feira, 27, as duas estrelas conversaram sobre variados temas, incluindo o nepotismo em Hollywood e o filme O Círculo do Vício, que Paltrow gravou com Stephen Baldwin, pai da modelo, em 1994.

A empresária de 49 anos comentou que, quando tiveram de gravar uma cena um pouco incómoda, Baldwin tinha sido fantástico e muito simpático. Ao que Bieber respondeu: "gosto de ouvir isso! Imagina se tivesses uma história de terror" e que tinha sido um pesadelo trabalhar com ele. Contudo, a jovem de 25 anos não se apercebeu do "grave erro" que tinha cometido, dado que a atriz gosta de brincar e não tem pudor em falar sobre temas desconfortáveis.

"Isso seria mau. Ou se eu, tipo, tivesse dormido com o teu pai na casa-de-banho", disse em tom divertido. A filha de Baldwin não se deixou intimidar e respondeu à medida: "na verdade, isso já me aconteceu", contarem-me uma coisa semelhante. Por fim, a fundadora da empresa Goop confessou que tudo não passava de uma brincadeira.

Na entrevista, a dupla mencionou ainda como era crescer no seio de uma família de Hollywood e como os filhos de pais famosos têm de trabalhar o dobro para provarem o seu valor. Recorde-se que Paltrow é filha da atriz Blythe Danner e do realizador Bruce Paltrow, enquanto Hailey, para além de pertencer à família Baldwin, é casada com o cantor Justin Bieber.