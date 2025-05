Abuso de substâncias e comportamentos erráticos: o que está a passar-se entre Justin e Hailey Bieber?

É seguro dizer que os fãs estão confusos. Os últimos meses têm sido atribulados para um dos casais mais famosos do mundo, em grande parte devido aos comportamentos erráticos do músico. Justin e Hailey Bieber casaram, tiveram um filho e sobreviveram às alfinetadas dos haters, mas parecem estar a atravessar o período mais turbulento da sua relação.

Nos últimos meses, as atitudes de Justin Bieber nas redes sociais geraram preocupação. De acordo com os rumores, o músico estará a abusar de substâncias ilícitas enquanto atravessa dificuldades financeiras devido ao cancelamento da sua tour, Justin. Em 2022, cancelou todos os concertos no seguimento de uma paralisia facial, diagnosticado com Síndrome de Ramsay-Hunt. Muitos dos seus últimos posts no Instagram têm sido considerados "bizarros", inspirando mensagens que colocam em causa a sua saúde mental.

Na passada sexta-feira, o músico foi convidado para atuar ao lado de Sza na paragem de Los Angeles da tour norte-americana de Kendrick Lamar. Muitos consideraram que Justin parecia "alterado", outros criticaram o clima "quente" que transpareceu entre os dois. Hailey não pareceu incomodar-se, usando as suas redes sociais para assinalar o momento em que viu atuar juntos os seus "dois artistas favoritos".

A 20 de maio, a capa da Vogue americana chegou às bancas para revelar uma Hailey orgulhosa. Infelizmente para a modelo e influencer, o feito foi toldado pela reação muito pública do marido: a propósito da conquista, Justin partilhou com os seus 295 milhões de seguidores no Instagram que, durante uma "discussão acesa" com a mulher, disse-lhe uma vez que ela "nunca estaria na capa da Vogue", acrescentando de seguida, "eu sei, fui muito mauzinho".

"Portanto, baby, já sabes isto mas desculpa-me por ter dito que nunca conquistarias uma capa da Vogue porque, claramente, estava tristemente enganado", rematou. As reações não tardaram em chegar, e a caixa de comentários do post encheu-se de mensagens de pessoas indignadas. Aparentemente arrependido de partilhar a história, o músico apagou a legenda original e trocou-a por uma série de emojis.

Ainda no artigo que acompanhava o editorial da Vogue, Justin mostrou o seu apreço pela mulher. "Fiz muitas coisas estúpidas na vida, mas a coisa mais esperta que alguma vez fiz foi casar-me com a Hailey", lia-se. Sobre o marido, a influencer contava, no mesmo texto: "Aprendi tanto com o Justin. Ele faz isto desde que era, literalmente, uma criança, e teve de enfrentar mais escrutínio do que qualquer outra pessoa que conheço. Ele disse-me, 'baby, confia em mim, já estive nesta posição muitas, muitas vezes. Não vais ganhar. Não há como ganhar."

Nove meses depois de ser mãe pela primeira vez, a modelo também desabafou sobre a sua experiência de pós-parto. "É o momento mais sensível que alguma vez passei na minha vida e aprender uma nova versão de mim é muito difícil. E fazê-lo enquanto vou à internet todos os dias, com as pessoas a dizerem, tipo, 'eles vão divorciar-se" e 'eles são isto', e 'eles não estão felizes' — é desestabilizador."

Os rumores de que a relação do casal está a atravessar um período negro têm vindo a intensificar-se. No início do ano, Justin deixou de seguir Hailey no Instagram, voltando a segui-la passado poucas horas. "Alguém entrou na minha conta e fez unfollow à minha mulher", escreveu num story. Em março, foi a modelo deixou de segui-lo durante dois dias. "Foi um erro técnico", defendeu-se no TikTok. "Eu não deixei de segui-lo. Espero que isto ajude!"

O músico foi visto recentemente no Coachella, sem a companheira, altura em que publicou fotografias suas nas redes sociais a fumar erva de um cachimbo. Um ex-membro do seu staff revelou ao The Hollywood Reporter que Justin estaria a sentir-se "perdido" e "sem proteção", a sofrer com a crise financeira que sucedeu o cancelamento da tour mundial.

No entanto, fontes próximas do casal garantem que o divórcio não está nos seus planos. À People, revelaram: "A Hailey é-lhe muito leal. Ela não vai afastar-se, mas sabe que algo tem de mudar. O seu foco está na educação de Jack [o filho de ambos] num ambiente estável. Ela significa tudo para o Justin. Eles atravessaram em silêncio mais do que a maioria dos casais ultrapassam".