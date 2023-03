Review. Testámos 4 produtos de higiene menstrual. Será que funcionam?

Cuecas menstruais, Sloggi

Ao princípio é estranho: vestir cuecas, sem fazer mais nada, e assim ficar todo o dia quando se tem o período. Mas é realmente eficaz, a forma como as Freedom Briefs da Sloggi funcionam: o fluxo que cobrem é equivalente ao de três tampões. São de corte subido, o que reforça desde logo o conforto e a segurança. Das primeiras vezes testei-as apenas nos últimos dias, depois aventurei-me nos primeiros. De ambas as vezes são eficazes e resultam na perfeição, não têm fugas e são fáceis de lavar. Elásticas, senti-me sempre confortável. Entre todos os produtos testados para este artigo, são as que me deram mais a sensação de liberdade, ao ponto de me esquecer que eram estes dias do mês. €30, Sloggi

Cuecas menstruais Freedom Briefs, €30, Sloggi. Foto: Sloggi

Copo Lily Cup, Intimina

A promessa é a de reduzir a pegada ecológica, poupando no uso de pensos higiénicos para passarmos a usar apenas este utensílio, que foi de longe o mais desafiante de testar entre os aqui listados. É maior do que esperava, não é super intuitivo e foi preciso ver alguns vídeos para saber como o introduzir. Demorei vários meses até conseguir adaptar-me, mas sem sucesso. Acredito que seja mais psicológico que outra coisa, mas talvez não seja uma alternativa para todas as pessoas. Todos os corpos são diferentes. Em termos de função, cumpre na perfeição, é fácil de lavar e guardar, para depois repetir a utilização. Há o tamanho A e o B (o B, para quem teve recentemente parto natural, e tem a zona pélvica mais sensível). €30,95, Intimina

Copo Lily Cup, €30,95, Intimina. Foto: Intimina

Penso higiénico reutilizável, LastObject

À semelhança das cuecas menstruais, o LastPad, absorve os fluídos desta altura do mês, mas recomenda-se usar apenas nos últimos dias. Fino, nem sempre senti que se mantinha no sítio certo, nem se adapta a todos os cortes de cuecas – testei o tamanho M (existem mais dois). Mas é prático e fácil de usar. É prático para guardar e lavar, tornando-se útil quando não queremos gastar mais produtos em dias de fluxo menor. Tem uma capacidade de absorção duas vezes maior em relação ao penso tradicional, e o poliuretano termoplástico evita as fugas. Conta ainda com uma camada respirável, mas que não deixa libertar odores – constata-se. Existe em três tamanhos €18, €21 e €24 (S, M, L) e três cores (azul, laranja e verde), LastObject

Penso higiénico reutilizável, €18, €21 e €24 (S, M, L) e três cores (azul, laranja e verde), LastObject. Foto: LastObject

Copo Ziggy Cup 2, Intimina

Este foi, de longe, o produto que mais dividiu a minha opinião. Foi preciso estudar um pouco de anatomia para perceber onde é que deveria ser inserido. Nas primeiras tentativas é assustador, pois parece que é longíssimo e vai ficar perdido algures, mas acabei por conseguir posicioná-lo de forma correta. Não senti que fosse seguro, e, por isso tive de trocar de cuecas nas primeiras utilizações, confirmando as minhas suspeitas. Quero deixar em aberto que pode ser, perfeitamente, falta de jeito minha. Na ótica do retirar e colocar, senti que era um produto pouco higiénico. É mais confortável que o Lily Cup, ainda assim. Dá até 8h de proteção, mas nunca usei tanto tempo. Deixa mixed feelings. €44,95, Intimina

Copo Ziggy Cup 2, €44,95, Intimina. Foto: Intimina

Biquíni menstrual, Oh! Your Flow

Disclaimer: não testei este produto, mas vale a pena mencionar. Está pensado para ser usado quando se tem a menstruação, é de uma marca portuguesa e é uma boa opção mesmo a tempo do verão. €39, Oh! Your Flow