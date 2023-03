A primeira flagship store da Wells já abriu. Porque é que é diferente?

Passavam apenas dois minutos das 11h30, quando a contagem decrescente se começou a ouvir e a fita que se estendia à entrada da mais recente loja Wells, no NorteShopping, no Porto, era cortada para oficializar a inauguração da primeira flagship store da marca da Sonae. Contudo, havia quem estivesse à espera deste momento desde as 7h da manhã, no centro comercial. Afinal, a promessa de uma grande festa, com convidados especiais - de Helena Coelho a Sofia Barbosa ou Joana Freitas -, música, maquilhagens gratuitas e um mega giveaway fez levantar bem cedo dezenas de pessoas, que formavam uma longa fila na parte exterior deste espaço que é considerado "um verdadeiro one stop shop de beleza".

Com dois pisos e cerca de 500 metros quadrados, inclui mais de 400 marcas de beleza - ora acessíveis, ora de luxo -, um hair studio, centro de estética com serviços de fotodepilação e cuidados de corpo e rosto, gabinete de nutrição e um corner dedicado a sobrancelhas e pestanas, com mão da portuguesa Wink.

A Wells inaugurou a primeira flagship store da marca da Sonae. Foto: Wells / D.R

"[Queremos] olhar para a loja como um todo e [criar] uma experiência total para o cliente na loja", explica Marta Castro, diretora de marketing da Wells, em conversa com a Máxima. "Cada vez mais acreditamos que o cliente não compra só marcas de parafarmácia, só marcas de massa ou marcas de perfumaria", continua, fazendo uma analogia: "temos, na nossa bancada, na casa de banho ou no quarto, produtos de todas as marcas. Portanto, cada vez mais, temos um cliente eclético e que precisa de ter acesso a todo este espólio de marcas e produtos. É um bocadinho esta evolução que estamos a fazer", completa.

A diretora de marketing da Well’s, Marta Castro, conversou com a Máxima. Foto: Wells / D.R

O resultado pode ver-se no que é, neste momento, a maior loja Wells com o conceito Beauty do país, onde insígnias como Tom Ford, Urban Decay, Pupa Milano, Maybeline, Youth Lab, NYX ou Essence se unem para democratizar o acesso a cuidados de beleza, como é objetivo da empresa. Deste modo, ao entrarmos no espaço, temos a sensação que não estamos na marca que começou, há dez anos, como uma parafarmácia, mas, sim, numa Sephora, Douglas ou Perfumes & Companhia.

Por isso mesmo, há uma pergunta que não nos sai da mente: "ao parecer aproximar-se dessas grandes lojas, como se diferencia?". Marta Castro dá-nos a resposta: "Temos, aqui, uma enorme gama de produtos, mas, depois, damos sempre - e aqui temos o nosso grande foco - os melhores preços e as melhores promoções", garante. "Assim, conseguimos dar acesso a marcas às quais uma pessoa tipicamente teria mais dificuldades em fazê-lo", afirma, acrescentando que têm "um espaço único, com todas as variedades do que a pessoa quiser", incluindo um local com produtos a €1.

Já no que diz respeito a outras lojas da marca, clarifica que a do NorteShopping se distingue pelo design. "É diferente por todo o ambiente que se vê, pela circularidade, pelo destaque das marcas, pelos materiais". Porém, a meta é "replicar [este conceito] noutras lojas".

Tem dois pisos e inclui um hair studio, centro de estética com serviços de fotodepilação e cuidados de corpo e rosto e gabinete de nutrição. Foto: Wells / D.R

Contudo, poderíamos adicionar que se diferencia também pela presença de marcas exclusivas, como a 3ina (lê-se "mina" e não "trina", como poderia parecer à primeira vista). Esta marca espanhola, vegan e cruelty free estreia-se em Portugal, para já nesta Wells. Todavia, o plano envolve levá-la a todas as lojas com uma secção forte de beleza.

Ainda que a inauguração desta flagship store - cujo espaço foi desenvolvido pela empresa francesa Malherbe, que já projetou lojas de marcas como Dior e Givenchy - tenha acontecido na quarta-feira, 22 de março, as atividades de celebração da abertura continuam até ao final da semana. Haverá aconselhamento de cuidados de rosto, tratamentos e dicas de profissionais de beleza, maquilhagens gratuitas e descontos em marcas de beleza.