5 águas termais para celebrar o Dia da Água

Eau Thermale, Avène

Quase todas as águas termais são milenares, tal como a da marca Avène, cuja origem é a Fonte Sainte-Odile, descoberta em 1736 numa vila do sul de França. A "água da pele", como é conhecida, tem propriedades terapêuticas, refresca e ainda acalma. A versão de 2023 tem mais bónus: fixa a maquilhagem, é indicada muitas vezes em contexto pós-cirúrgico e acalmar a pele delicada de um bebé. É uma das mais práticas e eficazes que conhecemos. €5,10 (50ml).

Eau Thermale, €5,10 (50ml), Avène. Foto: D.R

Água Termal, Uriage

Esta água está entre as mais refrescantes, entre as várias existentes no mercado, e cuja fórmula não tem grandes invenções: é simples, funciona, e prática. Além de conferir frescura, hidrata e reforça a barreira cutânea. Enriquecida em minerais e oligoelementos, pode ser utilizada a qualquer momento, para apaziguar a pele e usar várias vezes ao longo do dia. Bastam umas borrifadelas. €4,17 (50ml).

Água Termal, €4,17 (50ml), Uriage. Foto: D.R

Bruma Eau Cellulaire, Esthederm

Pode ser usada em rosto e corpo, e a marca garante que é tão poderosa quanto um sérum. O certo é que o seu efeito energizante é imediato, ainda hidrata e tem propriedades antioxidantes. 100% ativa e biomimética com perfeita afinidade para todos os tipos de pele, adoramos andar com ela na carteira. Tem ainda ácido hialurónico, carnosina, hipotaurina, ácido cítrico e uma seleção de sais minerais, e por isso é ligeiramente mais cara que as restantes do seu segmento. €9,90 (30ml).

Bruma Eau Cellulaire, €9,90 (30ml), Esthederm. Foto: D.R

Água de uva, Caudalie

Como grande maioria dos ingredientes da Caudalie, também a água de uva tem esta fruta na sua base, a nível de formulação. Antioxidante e prebiótica, reforça o microbioma e tem ação anti-idade. A fórmula é 100% natural e o seu formato grande permite uma durabilidade maior, já que bastam duas "sprayadas" para ficarmos frescas. Tem um aroma distinto, menos neutro que as outras águas, suave e delicado, e pode ser usada em substituição do tónico. €12,50 (200ml).

Água de uva, €12,50 (200ml), Caudalie. Foto: D.R

Bruma purificante e matificante, Laboratórios BABE

Faz parte de uma linha que combate a acne (a STOP AKN), é perfeita para usar assim que sentimos um pouco de oleosidade a mais na pele. O seu efeito matificiante é realmente imediato, ideal para dias de calor. Recomenda-se para todas as peles, embora tenha a particularidade de ser pensado para situações acneicas. Leva ainda prebióticos e água de limão, na sua formulação. €13,30 (75ml).