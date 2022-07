Roupa interior menstrual. Este truque diz adeus às nódoas

Preocupadas com o ambiente e com o bem-estar de quem menstrua, foram várias as empresas que se dedicaram a encontrar novos produtos de menstruação. Dos clássicos pensos higiénicos e tampões, hoje existem opções mais sustentáveis para a dita altura do mês, como as cuecas menstruais – confortáveis, absorventes e antibacterianas. No entanto, há que se ter alguns cuidados extra em conta, principalmente na altura de as lavar.

Em primeiro lugar, é aconselhável passá-las por água fria e sabão neutro após cada utilização, de modo a remover a maior parte das nódoas. Posteriormente, podem ser lavadas à mão ou colocadas na máquina da roupa, no máximo a 40 graus, sozinhas ou com peças da mesma cor, conforme explicado nas plataformas Zero e Pegada Verde.

Deve-se também evitar a utilização de sabão ou detergente com amaciador ou óleos naturais, pois vai fazer com que o tecido perca a sua capacidade de absorção. Além disso, não podem ser passadas a ferro e devem secar ao ar natural. Porque são pensadas para absorver sangue ao longo de muitas horas, as cuecas menstruais são feitas com várias camadas de tecido, o que as torna peças delicadas. Para prolongar o seu tempo de vida e eficácia, podemos ainda utilizar um saco de rede na máquina.

Não esquecer que as instruções de lavagem específicas, presentes nas etiquetas, poderão variar conforme a marca e o tipo de tecido do produto.