Quem quer viver para sempre?

É cada vez mais complexo o universo da Beleza, multiplicado pela intensa sociabilização na grande rede e o crescente interesse das novas gerações por uma qualquer ideia de perfeição e imortalidade. As marcas de cosmética de sempre, os grandes clássicos incontestados, viram chegar uma euforia de novidade que pôs em causa a ideia de luxo. Como a moda, a cosmética reinventou-se completamente na última década, o seu público alargou-se, mais atento, exigente e difícil de fidelizar. E é nestes momentos que o conteúdo se sobrepõe à forma e a competição faz sobressair a qualidade.

Como em qualquer abalo sísmico, só algumas traves mestras se mantêm de pé, e poucas conservam a sua relevância intacta, contra o anúncio luminoso da next big thing. A única forma de o fazer é destacando-se na investigação e na eficácia, porque a Ciência nunca sairá de moda e será sempre o farol que guia tudo o resto. É a força da Lierac desde que foi fundada, em 1975, por Léon Cariel, dermatologista especializado em medicina estética. Relativamente discreta, é uma marca firme e incontestada que entrou no mercado da farmácia com alguns dos melhores produtos de corpo, que ainda hoje se evidenciam, exibindo sempre um glamour discreto feito de cuidados de pele sensoriais.

Para brilhar nas rotinas de rosto, um mercado muito mais feroz, entrou em grande com os produtos da linha Premium, que nasceu em 2007, inspirada na dermatologia estética, mas também na genética e na medicina regenerativa, e estabeleceu-se na linha da frente dos cuidados anti-idade de topo. Nem há um ano, vendia-se um creme Premium da Lierac a cada minuto, assegura a própria marca.

Agora chega uma novíssima linha Premium, um salto qualitativo de fórmulas reinventada e com superpoderes, fruto de uma década de pesquisa sobre a vida celular e a sua possibilidade de reversão do tempo na pele. Baseada no estudo da senoterapia, uma área de investigação muito recente, que procura os possíveis agentes terapêuticos que atuam sobre o envelhecimento celular. Ela não almeja manter-nos mais novos, apenas, mas sobretudo mais saudáveis e longevos, porque se foca nas doenças relacionadas com o envelhecimento.

A Lierac sempre procurou "ler as mensagens da pele" e criar produtos altamente "tecnológicos", focados no "que é novo na investigação e na inovação e eficácia em dermocosmética, e debruçou-se no DNA da biologia celular, e no DNA da imunologia", começa por explicar-nos Amélie Thépot, doutorada em Biologia Celular e especialista em engenharia de tecidos. "Por isso temos feito uma investigação na área dos danos celulares, e nas diferentes respostas das celulas e sua sescência, assim como na área das moléculas pré-inflamatórios que degradam o sistema imunitário".

Para se perceber melhor, na vida celular reside toda a vitalidade da pele, a sua resistência e capacidade natural, e continuada, de reparação da epiderme. Como nós, as células também ficam cansadas com a idade, mais lentas e incapazes. Cenário que só piora com a exposição constante aos agentes envelhecedores da pele, seja o sol, os maus hábitos ou cuidados desleixados, que danificam e fragilizam estas células. Assim, uma célula cheia de vida torna-se senescente e "atrapalha" as funções naturais da pele para se compensar e regenerar, e contagia as outras células, por assim dizer.

A equipa de investigação liderada pela fantástica Patricia Manissier, diretora de investigação, desenvolvimento e regulação dos Laboratórios Native, além de estudar a proteção celular e as possibilidades de reverter o tempo, analisou a vitalidade celular e como é que cada célula pode aprender a defender-se nas diferentes camadas da pele e assim reprogramar mecanismos e sintomas. Assim, focou-se no poder de três proteínas maiores, as ditas "mensageiras", que podem ter muito a dizer no processo de envelhecimento da pele: a FOXO, a GDF-11 e a fascinante NRF-2.

"A Foxo é a proteína da imortalidade, como é conhecida na comunidade científica", avança Patrícia Manissier, num tom elegante. Responsável pela proteção das chamadas células-tronco, as células estaminais, é a ela que devemos a continua regeneração da epiderme, por isso é comum encontrá-las nos centenários. Para a maioria de nós, ela vai-se desligando, desequilibra as células-tronco e desacelera o seu processo de renovação. Isto sente-se na maior fragilidade e secura da pele, na perda de luz e conforto. A resposta da marca é o extrato de sândalo branco, 100% natural e extraído de forma sustentável, ele biomimetiza esta proteína Foxo e consegue renovar em continuidade os queratinócitos, que são as células mais numerosas da epiderme, a camada superior da pele, e são por isso estruturais e responsáveis por sintetizar a queratina, a responsável pela integridade, resistência e elasticidade dos tecidos.

"A GFD - 11 é a proteína do rejuvenescimento", continua Manissier, "ela atua nas células senescentes e reverte os efeitos do tempo." Descoberta em 2014, é geradora de algum fascínio entre a comunidade médica porque tem um papel importante no envelhecimento muscular e pode ser importante no tratamento do Alzheimer. A Lierac estudou-a, publicou resultados em 2018 e propõe o baobab RNA como ingrediente para "estimula a sua produção e repõe a atividade celular".

Por fim, a NRF-2 "é a guardiã da atividade celular, da sua vitalidade, protege o metabolismo, é antioxidante e detox", explica a diretora de investigação, é uma proteína que regula a atividade de mais de 200 genes que asseguram o funcionamento das nossas células, evitam que elas asfixiem e repara-as". Antioxidante, cria um escudo contra o stress e é fundamental no metabolismo de proteínas e lípidos. A proteína NRF-2 é reativada na fórmula da nova linha Premium graças ao extrato de uma suculenta, a semprevivum, que protege a juventude e a estrutura da pele. Num modelo criado em 3D, a Amélie Thépot conseguiu comprovar a sua poderosa ação.

Para repensar e melhorar a sua linha Premium, a Lierac retirou da fórmula original todos os ingredientes controversos e na sua base hoje estão 95% de ingredientes de origem natural. Para as peles normais a mistas, o creme sedoso tem no seu coração, além desta tecnologia, a niacina ou vitamina B3 que previne e corrige manchas e ácido hialurónico para suavizar as linhas mais finas e hidratar profundamente.

Creme Sedoso Foto: DR

Na versão para peles secas, acrescenta-se a manteiga de karité para um extra de nutrição e conforto.

Creme para peles secas Foto: DR

Destaque para o sérum com duas texturas que combina e encapsula em cerca de 7300 microesferas, a frescura da água e o conforto do óleo, numa fórmula onde a papaína refina a textura da pele e melhora a sua luminosidade.

Sérum Absoluto Foto: DR

No fundamental bálsamo de olhos, e para um descongestionamento imediato, acrescentou-se a genciana, que previne o aparecimento de papos e olheiras, enquanto pequenas pérolas de luminosidade imediata que abrem o olhar.

Creme de Olhos Foto: DR

Todos têm um delicado aroma de jasmim, rosa e ylang-ylang e texturas maravilhosas, que a Máxima comprovou. Por detrás desta linha estão publicados cerca de 5000 ensaios e milhares de artigos científicos e só testes de fórmulas foram 130, para chegar aos três ingredientes ativos e patenteados, um vindo da Austrália, outro de África e outro criado na Suíça. Soa a futuro? A nós também.