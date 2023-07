Novos séruns para experimentar agora

Double Serum, Clarins



O investimento neste sérum, que tem anormalmente 75 ml, justifica-se, até porque os 21 ingredientes que têm funciona de uma forma incrivelmente eficaz: arriscamos a dizer que é um tudo em 1. Há muito que a Clarins tem vindo a aprimorar as suas fórmulas, e este sérum duplo restabelece as cinco funções vitais da pele: regeneração, nutrição, oxigenação, hidratação e proteção, e ainda atenua os sinais do avanço da idade. Ideal para todas as peles, incluindo a dos homens! €159 (75ml).

Double Serum, Clarins

Hydramemory Water Source Sérum, Comfort Zone

É o master em hidratação e luminosidade imediatas, no dia da primeira aplicação este produto faz-se logo notar. Aumenta em seis vezes a capacidade da pele reter água em diferentes condições climáticas, e é a nova aposta da marca para combater os efeitos do sol. Usar no rosto e no pescoço de manhã à noite, seguido do contorno de olhos e do creme de rosto da mesma linha. €67 (30ml).

Hydramemory Water Source Sérum, €67 (30ml), Comfort Zone. Foto: D.R

Aloe Vera 0,5% Ativo Puro da Etat Pur

As propriedades balsâmicas e curativas do gel da folha de aloé vera são bem conhecidas, talvez por isso a Etat Pur tenha escolhido este ingrediente para ser o centro do produto estrela que acaba de lançar: um sérum hidratante, cicatrizante e calmante, para aplicar de manhã e à noite na quantidade exata de quatro gotas de cada vez. €16,90 (15ml).

Aloe Vera 0,5% Ativo Puro, €16,90 (15ml), Etat Pur. Foto: D.R

Cellular Perfect RS-28, Swiss Perfection

O produto não é novo, mas foi aprimorado do original de 1998, juntando agora oito compostos: o ativo celular Irisa®, que restabelece as características de juventude da pele através da estimulação do metabolismo celular; carragenina, que tem propriedades reconstrutoras, suavizantes e hidratantes; hialuronato de sódio, para dar luminosidade; extrato de ruscus, que combate a vermelhidão; extrato de castanha, para suavizar e reduzir as manchas; a antioxidante vitamina E; e biosacarídeo Gum-1, um agente hidratante com uma ação prolongada. €340,50 (30ml).

Cellular Perfect RS-28, €340,50 (30ml), Swiss Perfection. Foto: D.R

Anti-Pigment Sérum Duplo, Eucerin

Com thiamidol e ácido hialurónico, este sérum é especializado em manchas, e por isso, com o sol, torna-se relevante a sua escolha. A hiperpigmentação manifesta-se como áreas escuras e manchas da idade, e este sérum apazigua esses efeitos, tornando a tez mais uniforme, de novo. Ronda os €25 (30ml).

Anti-Pigment Sérum Duplo, €25 (30ml), Eucerin. Foto: D.R

Sérum Booster H.A, Uriage

À base da milenar água mineral da Uriage, com ácido hialurónico (contém 1.5% de puro e natural) a reforçar a hidratação, este sérum é viciante ao ponto de se querer usar mais do que uma embalagem, de forma contínua. Devolve a luminosidade à pele, preenchimento natural, e ao mesmo tempo é confortável na aplicação. O verdadeiro amigo do combate à desidratação. €23,90 (30ml).

Sérum Booster H.A, €23,90 (30ml), Uriage. Foto: D.R

Green Tea Seed Serum, Innisfree



Como indica o nome, é um sérum feito à base de sementes de chá verde, e esta essência contribui para uma maior hidratação da pele. Em pleno verão, revelou-se aliado dos dias mais quentes, combatendo a secura da pele, embora não seja um sérum gorduroso nem de difícil absorção - pelo contrário. €32,99 (30ml).