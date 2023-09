Esta dieta funciona! Estudo revela o segredo para perder até 9 kg em um mês

O equilíbrio é fundamental para estarmos no nosso melhor, tanto a nível físico como a nível psicológico. Daí que a receita para o bem-estar passe por dormir bem, alimentar-se de forma correta, com a ingestão de alimentos pobres em açúcares e em gorduras, e por praticar exercício físico regularmente.

E se as férias convidam ao descanso e ao lazer, também convidam muitas vezes aos excessos. Desde as tardes passadas na praia ao sol ou na esplanada, em convívios com a família e com os amigos, aos petiscos e ao consumo de álcool – é fácil deixarmo-nos levar (um pouco demais) pelos prazeres da vida, o que a longo prazo pode causar alguns dissabores. Ganhou uns quilinhos a mais nos últimos meses? Acredite, não está só.

Quando se trata de emagrecer, optar por tratamentos de perda de peso de confiança, comprovados cientificamente e personalizados, como os da PronoKal, é a solução que garante os melhores resultados. Os planos da PronoKal ajudam a alcançar o peso ideal, para o seu caso individual, e contribuem sobretudo para uma mudança de estilo de vida, assegurando que perde peso e jamais o volta a recuperar. Terá sempre consigo uma equipa de especialistas, médicos e nutricionistas coach, que vão ajudá-lo neste processo transformador rumo a um corpo são em mente sã.

Esta dieta funciona

Perder peso pode não ser fácil, mas não tem segredos: é necessário queimar mais calorias do que as que consumimos. Ou seja, é necessário estar em défice calórico. No entanto, a quantidade de músculo que temos afeta a quantidade de calorias que o nosso corpo queima em repouso, o chamado metabolismo basal. Quanto mais músculos temos, mais calorias queimamos. Por isso, é importante escolher uma dieta que não se concentre apenas na perda de gordura, mas também na manutenção da massa muscular.

Tal pode ser alcançado com uma dieta cetogénica, que privilegia o consumo de alimentos ricos em proteína, ao invés de alimentos ricos em hidratos de carbono e em gordura, como é o caso do Método PronoKal.

Porque cada caso é um caso, a PronoKal propõe três métodos fáceis para retomar a rotina e cultivar hábitos saudáveis após as férias. Viva com mais saúde, energia, satisfação e com muita autoconfiança.

O Método PnK é uma dieta para perda de peso rápido, com resultados visíveis logo nas primeiras semanas, ideal para recuperar a boa forma no pós-férias. Segundo dados do estudo científico PnK Lipoinflamação publicado na revista Endocrine, seguir a dieta cetogénica da PronoKal permite perder até 9 kg em um mês de forma segura e saudável. Não só irá perder gordura, como irá ganhar músculo. Resultado: adeus, flacidez, e diga olá a um corpo mais tonificado.

Dados do estudo PnK Lipoinflamação



• Diferença média de redução de peso corporal ao longo de três meses de 13,7 kg e diminuição da circunferência da cintura de 13,3 cm. • A massa gorda diminuiu 9,1 kg e o tecido adiposo visceral baixou para 0,41 kg. • Foram também observadas melhorias nas hormonas da saciedade, com aumento da grelina e diminuição da leptina, e também nos perfis metabólicos.

Para quem não necessita de perder peso, mas tem excesso de gordura corporal, o Método PnK Define permite perder até 5 kg em cinco semanas. É a solução indicada para eliminar a gordura localizada e remodelar o corpo.

Já o Método PnK Expert é uma dieta especificamente concebida para emagrecer e preservar a massa muscular, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos adultos com mais de 60 anos.

Mude de mindset

Adotar uma dieta cetogénica não é suficiente, há que mudar o estilo de vida, caso contrário, embora perca peso a curto prazo, o resultado a longo prazo não será tão eficaz. Além de planear as refeições é essencial apostar na prática de exercício físico.

Fazer exercício regularmente não só ajuda a reduzir o excesso de peso e, sobretudo, a manter o peso ideal alcançado, mas também, entre outros, aumenta a densidade óssea, mantém a massa muscular e reduz fatores de risco para múltiplas doenças. A atividade física ajuda ainda a libertar hormonas, como endorfinas que influenciam positivamente o bem-estar psicológico, o humor e a autoconfiança, aliviam o stress, melhoram a qualidade do sono e do descanso.

Os especialistas em atividade física da PronoKal elaboram programas de exercício individuais de acordo com a forma física e as necessidades dos seus pacientes, para que se sinta no seu melhor hoje e sempre.

Emagreça sem passar fome

Porque gostos há muitos e não se discutem, ao fazer a dieta cetogénica da PronoKal, não vai passar fome e tem a oportunidade de desfrutar de uma grande variedade de alimentos, altamente proteicos, com diferentes sabores e texturas: desde tortilhas, sopas, sobremesas, bebidas, iogurtes e outros produtos prontos a levar como chips, bolachas e barritas.

Mantenha a motivação e mude de estilo de vida

Iniciar um tratamento de perda de peso implica realizar uma transformação fundamental na sua vida. Tal como acontece em qualquer processo de mudança, é possível encontrar obstáculos e barreiras. O mais importante é ter consciência desses obstáculos, reconhecê-los e superá-los. A equipa de especialistas em coaching estará presente para prestar assistência nesse sentido. Os especialistas serão responsáveis por avaliar o seu potencial e identificar eventuais resistências internas, bem como bloqueios mentais ou emocionais. O objetivo é identificar e resolver esses obstáculos, permitindo assim que você continue a progredir.

Nunca está só com a app PronoKal Connect Aceda a centenas de receitas saudáveis, vídeos de atividade física, técnicas de coaching e apoio psicoemocional para deixar os maus hábitos alimentares frequentemente provocados pelo stress ou flutuações emocionais.





Emagrecer com a PronoKal é um processo simples. Basta um clique para iniciar a sua jornada rumo à boa forma e ao bem-estar:

1.º Primeira consulta médica: análise, diagnóstico e prescrição médica.

2.º Primeira consulta com o nutricionista: definição da dieta de forma personalizada.

3.º Faça o seu pedido: escolha entre mais de 100 alimentos PronoKal.

4.º Comece o tratamento: com acompanhamento de um médico, de um nutricionista coach e de um especialista em atividade física.