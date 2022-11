Missão: efeito lifting. A nova linha da Lierac é uma revolução em frasco

Nunca existiram tantas marcas de beleza e tantos produtos especializados, mas isso não quer dizer que as rotinas tenham de se complicar. A tendência no universo da cosmética é a de que menos é mais, por isso as fórmulas querem-se completas e prontas a atingir objetivos. Mais do que eliminar completamente os sinais da idade, a ideia é cuidar da pele celebrando-a, sem extremismos e com resultados consistentes. Foi com esse espírito que os Laboratórios Lierac, marca com quase 40 anos de experiência dermocosmética, pensou os novos produtos da linha Lift Integral. Vegan e com pelo menos 97% de ingredientes de origem natural, há quatro novidades para descobrir: o sérum tensor, o creme de dia remodelante, o creme de noite restruturante e o contorno de olhos. É a simplicidade e o bom senso aplicados aos cuidados de pele.

Sérum tensor, 30ml, €54,90 Foto: DR

Sérum tensor de olhos, 15ml, €38,90 Foto: DR

A premissa é simples e adapta os princípios da arquitetura ao skincare. Tal como um edifício se equilibra graças a forças opostas de tensão e compressão, também a pele evolui consoante forças basilares e glicoproteínas estruturais que comunicam de forma a manter a matriz extracelular em harmonia. A ciência é tão elaborada quanto os resultados são visíveis. Patricia Manissier, diretora de Investigação e Desenvolvimento da Lierac com mais de três décadas de experiência em cosmética, explica a ideia que orientou a marca francesa, a da tensegridade cutânea: "É o equilíbrio entre as redes formadas pelas macromoléculas – ácido hialurónico, elastina e colagénio – e as moléculas mais pequenas, que garantem a funcionalidade e estabilização da matriz extracelular." Por outras palavras, sabemos hoje que, com o avançar da idade, a estrutura da pele se desequilibra, perdendo firmeza, elasticidade e preenchimento e que a cosmética consegue atuar sobre os três componentes essenciais da pele. São eles o ácido hialurónico, responsável pelo seu preenchimento e a elastina e o colagénio, que têm como missão manter a firmeza e a elasticidade.

Creme de dia remodelante, 50ml, €49,90 Foto: DR

Creme de noite restruturante, 50ml, €49,90 Foto: DR

São estes os três pilares que a nova linha da Lierac trata, sem esquecer, claro está, a importância dos microelementos que os complementam – afinal, os pormenores podem ser tão importantes como a big picture.

A Lierac é pioneira no conceito de tensegridade cutânea, a última descoberta no mundo da cosmética. Foto: DR

A investigação traduz-se numa linha baseada no extrato de túlipa negra, que promove a síntese natural do ácido hialurónico, hidratando e preenchendo a pele desde o seu interior. Tudo pensado da forma mais amiga do ambiente, com ingredientes de origem natural e livres de substâncias como silicones ou fenoxietanol. Os cremes de dia e noite já estão disponíveis nas versões de recarga e os preços foram revistos de forma a tornarem-se mais transversais. Para Patricia Manissier, a preocupação com a sustentabilidade era essencial para a Lierac. "Os riscos eram elevados porque as fórmulas de Lierac são aclamadas pelos nossos consumidores pelas suas formas galénicas únicas e ultra sensoriais," diz. "Tivemos de reaprender e adaptar este toque Lierac, utilizando componentes diferentes e mais responsáveis (…). É um novo domínio a conquistar." A riqueza das texturas é evidente desde a primeira utilização e os resultados antecipam uma mudança que vai além do Lift Integral. É o primeiro passo de uma pequena, grande revolução cosmética que está apenas a começar.