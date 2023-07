Pele bronzeada e protegida: já pode comprar o protetor solar mais desejado deste verão

É o must-have de beleza deste verão, que já conquistou as beauty experts. Com uma fórmula inovadora e com um acabamento invisível, este protetor adapta-se confortavelmente a todos os tipos de pele e é perfeito para levar consigo para todo o lado.

Não restam dúvidas de que o protetor solar é a "arma secreta" que deve incluir na sua rotina diária de beleza ao longo de todo o ano, para contrariar o envelhecimento da tez e para se proteger de doenças como o cancro da pele. No entanto, nos meses quentes os raios UV são especialmente agressivos, o que exige mais cuidados. Passamos horas ao sol para alcançarmos aquele bronzeado de sonho, e por isso a pele tem de ser obrigatoriamente protegida.

E se existem muitos protetores, a verdade é que nem todos são iguais... uma pesquisa aponta que 95% dos consumidores preferem um protetor solar muito específico: leve e livre de resíduos que não deixe uma sensação colante*.

Este é o protetor ideal para todos os tipos de pele

A marca alemã de dermocosmética Eucerin, que conta com mais de 100 anos de investigação na ciência médica da pele, acaba de acrescentar o novo Hydro Protect FPS 50+ ao longo portefólio de produtos da marca.

Com uma fórmula totalmente inovadora, o Hydro Protect combina fatores naturais de hidratação (FNH), o poder do ácido hialurónico e da glicerina, que contribuem para a máxima hidratação da pele, bem como para uma sensação refrescante quando o produto é aplicado.







Ação Eucerin Hydro Protect FPS 50+

• Filtros solares UVA/UVB: uma ação de amplo espectro que protege a pele da radiação UVA/UVB. • Licochalcone A: poderoso antioxidante que neutraliza os radicais livres induzidos pela luz visível de alta energia (HEVL). • Complexo Hydro-Tech: combinação de ingredientes ativos que hidratam intensamente. • Ácido glicirretínico: suporta os mecanismos naturais da pele de reparação do ADN.

De elevada proteção (FPS 50+), o novo protetor solar da Eucerin tem uma textura ultraligeira, o que faz com que seja rapidamente absorvido. O Hydro Protect proporciona uma maior sensação de conforto ao não deixar resíduos e por ser 0% gorduroso e não oleoso, além de apresentar uma fragrância suave agradável.

Porque todas as peles requerem proteção solar, este produto é adequado para todos os tipos, incluindo as peles mais sensíveis e, ainda, para a zona do contorno dos olhos. É também o creme perfeito para usar sob a maquilhagem, proporcionando um acabamento invisível e simplesmente flawless.

Inovação Eucerin Hydro Protect FPS 50+ O que pode esperar

Fórmula ultraleve • Textura ultralight • Absorção imediata • Fragrância suave

Complexo Hydro-Tech • Fluido hidratante • Sensação refrescante

0% Sensação colante • Sem resíduos • Não oleoso • Acabamento invisível

Tendo como base os melhores ingredientes do universo da dermocosmética, o Eucerin Hydro Protect FPS 50+ é igualmente rico em ácido glicirretínico, que repara ativamente o ADN, e em licochalcone A, um superingrediente que neutraliza os radicais livres causados pela radiação UV. Componentes poderosos que deixam a pele gradualmente mais bonita e saudável.

Beleza verde: proteja a sua pele e o planeta

Para a Eucerin a beleza é tudo. A sua e a do planeta. A marca tem feito nos últimos anos uma aposta no desenvolvimento mais sustentável dos seus produtos e o novo Hydro Protect FPS 50+ não é exceção.

Beleza verde: os objetivos da Eucerin para 2023:

• 100% dos produtos livres de microplásticos • Fórmulas mais verdes • Packaging amigo do ambiente

Liderando as boas práticas no universo da dermocosmética, o compromisso sustentável da Eucerin passa por usar menos plástico, reduzir o uso de papel, dar primazia a embalagens recicláveis e criar fórmulas e cosméticos mais limpos. De notar ainda o trabalho incansável da marca na proteção dos recifes de coral do Hawai.

Escolha leveza, hidratação e proteção máxima – da pele e do meio ambiente. Eleve a sua rotina de beleza para outro patamar com o inovador Eucerin Hydro Protect FPS 50+.

*Fonte: 1) PiU Eucerin Hydro Protect 2022, Germany, Base: N=162 l, 2) PiU Eucerin Hydro Protect 2022, Chile, Base: N=157 Eucerin Hydro Protect após duas semanas