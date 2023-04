Mar morto. Os benefícios destas águas salgadas sem uma viagem de avião

Todos os anos, muitos fazem milhares de quilómetros para um "mergulho" no Mar Morto, tentados pelos benefícios apregoados sobre as suas águas. Repletas de sal - o termo “salgado” pareceria um eufemismo, uma vez que a sua percentagem de salinidade é de cerca de 34% (casualmente, dez vezes mais que nos oceanos Atlântico e Pacífico) e minerais, contribuem positivamente para a saúde de quem se banha nesse lago entre Israel e a Jordânia.

Devido à textura ligeiramente abrasiva deste ingrediente, é um ótimo aliado no momento da exfoliação do corpo, deixando a pele suave e lisa. Os minerais presentes contribuem para uma mais eficaz renovação das células, o que deixará a aparência de uma pele cuidada. Curiosamente, por ser rico em magnésio, ajuda também no processo de hidratação, ao fortalecer a barreira cutânea.

E já que estamos a falar de pele, é inevitável dizer que o sal do Mar Morto ajuda a melhorar a circulação sanguínea e, por isso, além de dar a impressão de uma pele mais jovem, pode minimizar o aparecimento da celulite.

Além disso, há quem mencione benefícios no tratamento de problemas como psoríase e eczema (também conhecido como dermatite atópica), cuja redução dos sintomas, como comichão e secura, são significativos. Isto é explicado pela presença de elementos como o zinco, bromo e magnésio, que têm um papel relevante na redução das inflamações.

