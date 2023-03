Cinco passos para acabar (de vez) com as estrias

Não poupam ninguém! As estrias são marcas ou cicatrizes que aparecem na pele, geralmente na zona dos seios, braços, ancas, abdómen, costas, rabo e coxas. Mas o que são na realidade?

Este inestético estriamento da derme ocorre devido ao rompimento das fibras elásticas e do colagénio, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Normalmente, o seu aparecimento resulta de uma rápida alteração no volume corporal. Ou seja, gravidez, crescimento repentino e aumento ou perda de peso estão entre as causas do processo inflamatório que leva à formação das estrias.

Mas há soluções! Descubra abaixo os cuidados essenciais de pele para prevenir e corrigir as inestéticas marcas.

É possível evitar as estrias?

É, sim, possível prevenir as estrias através da adoção de alguns cuidados simples e práticos de beleza com o corpo e que pode incorporar facilmente no dia a dia.



Diga adeus às estrias com estas cinco dicas

1. Evite flutuações de peso

2. Use diariamente cosméticos específicos para o tratamento das estrias

3. Hidrate-se

4. Pratique exercício físico

5. Mantenha uma alimentação pobre em gorduras e açúcar



Além de adotar as cinco dicas para evitar que a pele sofra distensões extremas, é importante incluir na rotina alguns produtos essenciais com propriedades preventivas e corretivas – dois passos-chave para manter uma pele lisinha.

Para prevenir as estrias



Com ingredientes naturais e emolientes, em particular óleo de cártamo, pantenol e óleo de amêndoas doces, e com uma textura suave, rapidamente absorvida, o creme de prevenção de estrias da Elancyl é perfeito para prevenir a formação de estrias, já que acelera o processo de cicatrização, deixando a pele mais macia e hidratada em 86% dos casos.

É um creme versátil, recomendando-se a utilização deste produto, uma a duas vezes ao dia nas zonas mais afetadas, a adolescentes com alterações hormonais, aquando grandes alterações de peso, ou na gravidez a partir do quarto mês de gestação.

Elancyl creme prevenção estrias, 200 ml, €26

Para corrigir as estrias



É ideal para quem já nota a presença de marcas na pele. Este gelcreme de correção tem uma fórmula de "ataque" intensiva para a fase inicial e inflamatória das estrias. O gelcreme da Elanycl atua de forma a reduzir visivelmente as estrias roxas, uniformizando a pele e dando-lhe uma melhor textura em 90% das mulheres.

Com AHA 15, que promove a regeneração da pele, bakuchiol, que incentiva a produção de colagénio e melhora a elasticidade, e pentaglicano com ácido hialurónico, emoliente e reparador, este tratamento da Elancyl deve ser feito duas vezes por dia no pós-parto (em mulheres não lactantes), por adolescentes com alterações hormonais e em situações em que o ganho e a perda de peso rápido são significativos.

Elancyl gelcreme correção intensiva anti-estrias, 75 ml, €34,60

Quais são os sintomas das estrias?

A formação de estrias na derme pode provocar comichão ou ardor. Adicionalmente, os sintomas iniciais consistem em lesões lineares rosadas ou cor da pele e que podem ainda ser caracterizadas por uma pequena elevação. Numa fase mais tardia, as estrias adquirem uma tonalidade branca com espessura e largura que podem variar em tamanho.

Condições que favorecem o aparecimento de estrias na superfície da pele:

• Gravidez

• Crescimento rápido na adolescência

• Ganho ou perda de peso

• Musculação intensa

• Implantes mamários

• Uso prolongado de corticoides



Nem todas as estrias são iguais. Entenda

Ora, conforme indicado, a tonalidade das estrias depende do quão recentes são. Podem ser vermelhas, roxas ou brancas… Isto porque, na verdade, não existem tipos de estrias, mas, sim, estágios.

Isto é, o processo começa como uma inflamação cutânea, em que as cicatrizes adquirem uma coloração avermelhada ou arroxeada – que levam o nome de estrias recentes. Passado algum tempo, essas cicatrizes transformam-se em linhas brancas – as chamadas estrias envelhecidas.

Rotina de cuidados para a pele com estrias

Para potenciar ao máximo a ação do Elancyl creme prevenção estrias e do Elancyl gelcreme correção intensiva antiestrias, deve preparar sempre a pele antes da aplicação destes cuidados. Comece por esfoliar as zonas a tratar e de seguida aplique o creme. Siga o passo a passo para uma rotina perfeita.

Passo a passo para esfoliar a pele estriada

1. Lave o local com água e sabonete e seque gentilmente, dando leves batidas com a toalha;

2. Aplique o esfoliante em movimentos circulares, usando as mãos ou uma esponja de banho durante alguns minutos para estimular a pele;

3. Lave novamente a pele retirando todo o resíduo do esfoliante;

4. Finalize com o Elancyl creme prevenção estrias ou o Elancyl gel-creme correção intensiva antiestrias.



A textura suave, prática e agradável de ambos os tratamentos da Elancyl, convida a uma massagem nas zonas mais afetadas, potenciando o seu efeito e ativando a microcirculação. Assim, com uma aplicação regular e a periodicidade recomendada, a sua pele ficará regenerada, mais macia, hidratada, elástica e sem estrias.

Abrace o seu corpo e sinta-se bem com a Elancyl!