Cuidados elementares para uma tez perfeita

O inverno potencia uma pele mais seca, com vários fatores a contribuir para a desidratação - e com ela o desconforto. Por um lado, as temperaturas mais baixas, bem como o vento, agridem diretamente a pele; por outro, o aquecimento, presença constante no inverno, torna o ar esteja mais seco, o que também contribui para a desregulação da hidratação da pele. E, claro, os banhos com água muito quente enfraquecem a barreira cutânea, diminuindo a capacidade de auto regulação e hidratação da tez.

Mesmo quando não mostra sinais de desidratação, é essencial manter a pele hidratada em todas as camadas, para um aspeto natural e saudável, sem imperfeições. A mesoestetic criou moisturising solutions, uma gama ideal para combater a desidratação durante todo o ano, mas que se tornará a aliada perfeita já neste inverno. A promete hidratação e adaptação a cada tipo de pele.

Produtos que se adaptam às tuas necessidades

A gama moisturising solutions é formulada com ingredientes ativos altamente eficazes, que não só garantem o nível certo de hidratação à pele como permitem que se mantenha em ótimas condições de funcionalidade. Na prática, a pele não fica só perfeita on the clock, mas mantém-se durante o dia e garante o acabamento perfeito, quer optes ou não por maquilhagem on top. Acaba-se assim a sensação de pele seca ou a repuxar ao longo do dia!

Toda a gama aposta na hidratação em profundidade, através de ativos específicos que penetram em todas as camadas-chave da pele, ao mesmo tempo que protege as estruturas celulares com ingredientes antioxidantes e antipoluição.



Ingrediente Chave: Ácido Hialurónico! Com uma profunda ação hidratante, o ácido hialurónico ajuda também na prevenção e na redução de rugas e linhas finas. Está presente em toda a gama moisturising solutions.

Para todos os tipos de pele Com ação hidratante, anti-envelhecimento, preenchimento e alisamento, o ha densimatrix é o primeiro passo essencial em todas as rotinas de skin care. É um concentrado intensivo com ácido hialurónico, um conhecido potenciador da hidratação profunda em todas as camadas da pele. Este sérum contém ainda anti-hyaluronidase complex, que ajuda a combater as agressões externas, como a poluição, e a proteger a degradação do AH. A tríade deste produto completa-se com o complexo antiaging pro complex, que promove a elasticidade e firmeza da pele, através da síntese de colagénio e elastina.

A máscara para um tratamento em profundidade Alguns fatores como o sol, as mudanças de temperatura ou mesmo o aquecimento podem causar desidratação na pele. Nestes casos, uma máscara intensiva é o boost necessário para reequilibrar a pele. A hydravital mask é a máscara intensiva que precisas de ter sempre contigo, sempre que sintas a pele seca ou desidratada! Combina ácido hialurónico e extrato de Viola tricolor, que promovem a hidratação imediata, eficaz e homogénea. O óleo de argão e o pantenol são responsáveis por te ajudar a recuperar os lípidos essenciais, regenerando e acalmando a pele irritada ou com vermelhidão. Esta máscara supercompleta tem ainda Lactobacillus Ferment, um pós-biótico que reforça a barreira cutânea, e Urban D-tox, um princípio ativo que ajuda a proteger contra a poluição ambiental.



O creme hidratante diário para proteger a pele Para quem identifica a sua pele como seca, o hydra-vital factor k é a solução diária para proteção e hidratação: este creme tem uma composição muito semelhante à da hidratação natural da pele, com um complexo ultra hidratante que ajuda a manter os níveis de hidratação ao longo do dia. Tem ainda vitamina E, um poderoso antioxidante que protege a pele dos radicais livres - os responsáveis pelo acelerar o envelhecimento da pele.



O hidratante mais leve para peles normais, mistas e oleosas Para peles que necessitam de hidratação diária, mas que não toleram texturas pesadas, o hydra-vital light é o hidratante ideal para uma sensação de conforto, suavidade e frescura, sem pesar e sem textura oleosa. Na composição tem ainda Urban D-tox, um antioxidante e protetor contra a poluição e polissacárido de origem vegetal, que estimula a função de barreira cutânea, para minimizar a perda de água.

A gama moisturising solutions pode ser adquirida no site da mesoestetic, em centros estéticos e médico-estéticos e lojas selecionadas.