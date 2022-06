Mãos de seda. Este creme faz milagres pela hidratação

Desde que nascemos que a microbiota da pele serve como escudo contra agressões externas. Quando é desequilibrada, apresenta danos, evidenciando-se na pele seca, vermelha e áspera, com sinais de envelhecimento precoce. Para ajudar a proteger as mãos, a Mavala lançou um creme resistente a lavagens, desinfeção frequente, entre outros fatores externos. Com prebióticos naturais, o aroma do óleo de sementes de algodão transporta-a à infância, onde os dias eram simples e a vida leve.

Creme de Mãos Mavala Foto: D.R

A textura fina envolve as mãos numa hidratação intensa, onde a estrela é o complexo anti-secante da manteiga de carité. Com uma barreira cutânea agora reforçada, a pele tem os nutrientes necessários para manter o equilíbrio e a atividade microbiológica normal.

O subtil perfume permite uma utilização frequente, envolvendo as mãos num filme sedoso e macio. Disponível em perfumarias, farmácias e parafármacias, por 21,50 euros.