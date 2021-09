A marca de beleza low-cost que é uma das preferidas da rainha

Uma marca de skincare que nasceu em 1896 em Inglaterra, a Cyclax sempre esteve ligada à realeza. Contra as ideias reservadas e anti-maquilhagem da rainha Vitória, no início do século passado, orgulhar-se de usar produtos de beleza tornou-se uma tendência dominante no final do século XIX, com os cosméticos a tornarem-se uma indústria comercial nos anos 80 desse século. Foi dentro desta era de mudanças que nasceu a Cyclax. Fundada em 1896 por, conhecida por Sra. Frances Hemming em Londres, a Companhia Cyclax recebeu um Mandado Real em 1961, e rapidamente conquistou a rainha Isabel II, que a usa até hoje.