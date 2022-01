Pst Pst. Abriu a primeita boutique de beleza da Chanel em Portugal

A Chanel abriu o primeiro espaço dedicado à cosmética em Portugal e Lisboa foi a cidade eleita para o efeito. A nova boutique, no El Corte Inglés, em Lisboa, convida a uma experiência imersiva no universo da maquilhagem, da perfumaria e dos cuidados de pele. A decoração no interior não tem como enganar. As linhas clássicas, os materiais amigos do ambiente, a tecnologia e a paleta de cores – preto e branco – simbolizam a elegância intemporal da Chanel.

Nova boutique de fragâncias e beleza da Chanel Foto: Chanel

No centro, encontramos uma área de consulta onde os clientes podem experimentar as novidades mais recentes da marca, e marcar consultas personalizadas. Dificíl de ignorar será a parede dinâmica com um touchscreen da tecnologia Chanel Try On - um espelho virtual onde os clientes poderão testar produtos de cosmética e enviar o look final para o seu email.

Está ainda disponível o serviço Beauty Recordings, uma consulta de maquilhagem com um espelho high-tech que, graças às câmeras integradas, grava toda a sessão. Deste modo, tem sempre um tutorial profissional à distância de um clique.

Por último, mas não menos importante, temos a zona dedicada às fragâncias, igualmente pensada até ao último pormenor. Uma parede gráfica a preto e branco convida-nos a descobrir todos os perfumes da Chanel - através de cubos cerâmicos olfativos - incluindo a coleção Les Exclusifs, composta por 18 fragâncias icónicas, e as mais recentes criações Les Eau de Chanel.

