Limões lisboetas inspiram novo perfume da Dolce & Gabbana

São poucas as marcas com capacidade para nos fixar em arranjar todas as maneiras de viajar para um determinado destino só porque vimos 30 segundos de um anúncio. A exceção é a Dolce & Gabbana, o destino é a Sicília e a razão são os novos perfumes da marca. Com um portfólio de Beleza cada vez mais forte, e à beira de lançar a sua segunda coleção de maquilhagem – aguarde, só chega em outubro – a Dolce & Gabbana lança agora as K&Q Eaux de Parfum Intense, as duas novas fragrâncias que reinterpretam as originais K&Q by Dolce & Gabbana, e cujo anúncio envolve um casal numa idílica paisagem desértica, num mood de paixão intensa que parece tornar-se a coisa mais urgente do mundo. É a paixão italiana. As notas de topo da versão original deste perfume mantêm-se, sendo que esta nova versão se distingue pela frescura dos limões, realçada pela luminosidade da laranja e pela intensidade das pétalas de jasmim. Acrescenta-se a cereja preta, e um acorde sensual de âmbar que acentua a energia sedutora desta nova variação, e o que lhe confere um lado amadeirado. Os frascos são para guardar, tal como quase todos os produtos de Beleza da marca, que se foca em criar verdadeiras joias, e estes têm coroas.

"Eu acho que cada pele é diferente, e isso é verdade: o mesmo perfume pode reagir de uma maneira distinta conforme as pessoas." Foto: Carole Mathieu Castelli

Viajámos até Milão para conversar com a francesa Daphné Bugey, mestre perfumista de Q e K, sendo esta última criada em conjunto com Nathalie Lorson. Bugey já passou por várias casas de renome, entre elas a Gucci ou a Claus Porto – uma curiosidade: a perfumista mora no centro de Lisboa, cidade pela qual se apaixonou. A sua experiência neste universo começou aos 10 anos, quando os pais a levaram a Grasse e percebeu que queria ser nariz. Já correu o mundo em busca de fragrâncias: "no Nepal, fez caminhadas, saltou de parapente e praticou meditação. No Japão, participou em cerimónias de chá e incenso cerimónias, admirou as cerejeiras em flor, trabalhou numa quinta biológica e aprendeu a fazer wagashis, estes pequenos bolos japoneses que ela adora. Na Índia, foi iniciada em Ayurveda. Em Itália, aprendeu italiano durante os estudos universitários e fez pesquisa na Bienal de Arte Contemporânea em Veneza, onde procurou compreender melhor o poder da fragrância associada à emoção", diz a sua bio.

Já percebi que mora em Lisboa.

É incrível viver em Lisboa. Tenho muita sorte por ter decidido mudar-me.

A que cheira Portugal, se o imaginasse num perfume?

Decididamente a limão. Durante a Covid-19, eu fiz um vídeo para a Dolce & Gabbana, tinha de escolher um tema e elegi o limão porque eu moro num apartamento lindo dentro de um palacete, com um jardim maravilhoso. Estamos no piso térreo e há um belo jardim. Há limoeiros, há verbena, flor de laranjeira… Sinto-me afortunada por poder viver num país que me dá essa possibilidade. É totalmente incrível.

"Sempre fui apaixonada por cheiros e colecionava pequenos frascos de perfumes. Colecionava-os e tentava adivinhar o que continham." Foto: DR

Então, respondendo à pergunta, vou dizer que [esse perfume] iria ter um cheiro muito cítrico, a jasmim, com limão e laranja. No Alentejo, gosto muito do cheiro das figueiras, dos eucaliptais e das mimosas. Portugal inspira-me muito, antes eu morava em Paris, e é um grande contraste. O Oceano é uma grande fonte de inspiração.

A Dolce & Gabbana é uma marca de ícones. Como foi desafiar-se para fazer algo que se distinguisse?

É emocionante porque foi como criar uma história totalmente nova. As notas de cereja nunca tinham sido exploradas [na marca]. É um fruto que está muito bem representado na perfumaria, e eu pensei que realmente poderia fazer algo icónico para a Dolce & Gabbana. Bom, a associação com o limão também o torna "muito Dolce & Gabbana".

O que procuram as novas gerações, na perfumaria?

Acho que procuram a singularidade, a criatividade. Procuram a força e a qualidade, e eu trabalhei em torno dessas qualidades. Uma personalidade forte.

Como faz a sua pesquisa para cada perfume?

Conheço bem o meu leque de ingredientes. No meu dia-a-dia, inspiro-me em tudo o que me rodeia. É por isso que estou a dizer que viver em Portugal é uma fonte de inspiração sem fim. E sabe de uma coisa? E que é tão engraçada? Quando eu fiz o tal vídeo, o limão era o elemento protagonista. E agora uso limão em tudo. Uso a casca, a parte branca, tudo. Aliás, os meus filhos adoram comer a parte branca do limão. Uso em saladas, em massas…E na cozinha italiana, por exemplo, o limão vai muito bem com o parmesão e as massas. Nessa receita em vídeo, usei ginjinha de um senhor que tem produção caseira, usei pimentos e também pimenta vermelha. Ou seja, eu já estava a criar o perfume masculino e ainda não sabia.

"E se não fosse perfumista, adorava ter sido bailarina. Ou uma jornalista que viajasse pelo mundo." Foto: Carole Mathieu Castelli

Porque decidiu tornar-se perfumista?

Sempre fui apaixonada por cheiros e colecionava pequenos frascos de perfumes. Colecionava-os e tentava adivinhar o que continham. Tal como reconhecer a fragrância que as pessoas usavam na rua… chegava a correr atrás delas para descobrir. Fiquei obcecada com o mundo dos perfumes no geral, cheirava tudo. Então os meus pais, que não trabalhavam nessa indústria, decidiram levar-me ao sul da França, a Grasse, para visitar o Museu da Perfumaria. Eu tinha cerca de 10 anos. E no final da visita, o guia disse que todas as fragrâncias tinham um "nariz", um ser humano que cheira e chega àquela combinação. E que só havia uma escola no mundo a treinar decentemente pessoas para saber fazer isso, em Versalhes. Para se entrar, é preciso estudar-se Química. Disse aos meus pais que era aquilo que queria fazer e lá fui eu.

De onde é?

Eu sou de Grenoble. E se não fosse perfumista, adorava ter sido bailarina. Ou uma jornalista que viajasse pelo mundo.

O que torna um perfume perfeito?

Para mim o conceito de perfeição é um pouco complicado. Sim, eu não acho que nada pode ser perfeito. A perfeição é realmente subjetiva e eu tendo a olhar e procurar imperfeições, e acho que a imperfeição torna as coisas mais únicas. É pela tua imperfeição que te podes distinguir, é isso que faz de cada um de nós memoráveis. Não sei se esta é uma boa resposta.

Afinal, qual é a maneira correta de aplicar perfume?

Sabes que mais? Como quiseres. Mais uma vez, acho que é uma coisa muito pessoal. Eu aplico em determinados sítios porque tenho de estudar os aromas.

"No meu dia-a-dia, inspiro-me em tudo o que me rodeia." Foto: Carole Mathieu Castelli

É verdade que algumas peles têm uma maior capacidade de reter mais tempo os perfumes?

Eu acho que cada pele é diferente, e isso é verdade: o mesmo perfume pode reagir de uma maneira distinta conforme as pessoas. Faço testes sobre esse poder de permanência.

Qual é o seu grupo favorito de notas?

Adoro as notas cítricas, mas também adoro baunilha. Gosto muito de flores como a rosa, a flor de laranjeira e rosa âmbar, que age mesmo como se fossem feromonas. É uma componente muito andrógina.