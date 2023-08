A dieta Mediterrânica deriva das dietas tradicionais de 21 países que fazem fronteira com o Mar Mediterrâneo, incluindo Itália, Grécia, Croácia, Turquia e Mónaco. Locais onde abundam verduras frescas, frutas, peixes, nozes e azeitonas. Foto: Pexels

A dieta mediterrânea é uma das mais elogiadas pelos seus. E a verdade é que é muito mais do que uma. É também umque valoriza a atividade física, o dormir bem e até está sintonizado com uma série de códigos sociais - como o estar-se à mesa, a comer, a partilhar.Um novo estudo da Universidade de Harvard vem agora garantir que, especialmente na meia-idade, podee, particularmente,. O estudo questionou, com idades, no, sobre a frequência com que consumiam alimentos da dieta mediterrânica, se limitavam os açúcares e sais adicionados, os tipos de bebidas que bebiam e com que frequência dormiam, faziam exercício e socializavam com familiares e amigos.Durante um período de nove anos, um estilo de vida mediterrânico, concluiu o estudo.foram mais fortemente associados à redução dos riscos e também à. Os investigadores fizeram uma pesquisa de acompanhamento sobre a saúde atual dos participantes: das 110.799 pessoas, 4.247 morreram por todas as causas, 2.401 por cancro e 731 por doenças cardiovasculares.O estilo de vida mediterrânico também tem sido associado à, e a um, de acordo com a Cleveland Clinic . Foi descoberto que melhora a saúde do coração e do intestino.Tal como o nome indica, e segundo a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, a"teve a suaou que por ele são influenciados. Este padrão alimentar começou a ser falado nos anos 50 e 60 do século XX , sobretudo à luz do que se praticava em, em outras regiões dae no sul de".Na prática, é ummarcado pela diversidade e por um conjunto de características que vão desde o(cereais pouco refinados, produtos hortícolas, fruta, leguminosas secas e frescas e frutos secos e oleoginosos), o, acomo principal gordura para cozinhar ou temperar alimentos, o, oe baixo de carnes vermelhas, ocomo a bebida de eleição e baixo e moderado consumo de vinho a acompanhar as refeições principais, ae oou entre amigos, promovendo a convivência entre as pessoas à mesa."Este estudo sugere queutilizando produtos disponíveis localmente e adotem o estilo de vida mediterrânico geral dentro dos seus próprios contextos culturais", afirmou a investigadora Mercedes Sotos Prieto, professora de saúde ambiental. A dieta mediterrânica foi tambémpelo sexto ano consecutivo, pelo US News & World Report , onde é referida a importância de encher o prato com alimentos integrais e grãos ricos em nutrientes. Pode assim concluir-se que uma vida mediterrânica é (à partida) aliada de uma vida mais longa.