Intemporal, intenso e sedutor. Este é o perfume de Emma Watson

Procura uma nova fragrância para si ou quem sabe para oferecer no período festivo que se avizinha? As opções são muitas, mas apenas uma merece toda a sua atenção pelo seu aroma apaixonante, frasco inovador e conceito único de feminilidade. É um perfume para mulheres, para todas as mulheres. Tradição e modernidade, fragilidade e poder feminino, estes e tantos outros paradoxos definem cada uma de nós, um misto de emoções e atitudes que coexistem de forma fluida.

Muito mais do que uma fragrância

A interação inesperada de delicadeza e força está no âmago do novo perfume Prada Paradox Intense. Esta fragrância floral é a reinvenção sensual do icónico triângulo de Prada, aumentando a intensidade radical de ingredientes que, à primeira vista, poderão parecer suaves. O resultado é uma assinatura intensa, instantaneamente reconhecível, de uma mulher impossível de caraterizar, em perpétua mudança, representada pela atriz que simboliza uma geração – Emma Watson. A musa e embaixadora deste perfume desafia as convenções para explorar uma feminilidade simultaneamente poderosa e delicada. Mais do que uma fragrância é uma ode à mulher em todas as suas formas e facetas.

Família olfativa Floral âmbar amadeirado



Notas Topo: essência de bergamota, botão de neroli, acorde de pera Coração: essência de neroli, superinfusão de jasmim, acorde de musgo Fundo: acorde de âmbar, infusão de baunilha, acorde de almíscar branco



Aroma viciante, intensificado

O aroma é enigmático e sobretudo marcante. Prepare-se para deixar a sua assinatura onde quer que vá! Prada Paradoxe Intense põe-nos perante uma indefinição cativante que ganha vida na complexidade e no conforto de uma fragrância floral âmbar com resquícios amadeirados e nas contradições desta família olfativa: crua e sensual, delicada e áspera, fresca e viciante.

Fiel ao espírito criativo da marca e sob a direção de Miuccia Prada e Raf Simons, a fragrância foi criada pelos mestres perfumistas da Givaudan, Nadège Le Garlantezec, Shyamala Maisondieu e Antoine Maisondieu para conciliar a intemporalidade e o vanguardismo, a natureza e a inovação.

Um bouquet floral sublime levado ao extremo: a frescura do botão de neroli irradia das notas de topo, apoiada pela luminosidade da essência de bergamota e neroli. Esta frescura é contrastada pelo magnetismo da superinfusão de jasmim numa aura excecional. Aqui, o coração torna-se mais ousado e sensual com um acorde de musgo viciante.

No fundo, almíscares de origem natural transcendem-se uns aos outros. Serenolide™ é acompanhado por moxalone, dando lugar a uma assinatura de âmbar, tornando-a ainda mais vanguardista. Ambrofix™, resultante de biotecnologia, é ainda mais vibrante, enquanto a infusão de baunilha Bourbon se funde com a vanilina natural extraída do arroz. Uma combinação de aromas que perdura em quem a usa e em quem a sente.

A escolha de Emma

Emma Watson é Prada Paradoxe. A atriz dá vida àquele que é o seu perfume. A personificação da mulher Prada, a atriz, ativista e artista britânica sintetiza a feminilidade moderna, reescrevendo os seus códigos para uma nova geração, através de uma multidimensionalidade que nunca é igual, mas que é sempre fiel a si mesma.

Considerada uma das 100 Pessoas Mais Influentes da revista Time, o trabalho de Watson como embaixadora da ONU e o seu feminismo assertivo e franco complementam o portefólio brilhante de uma atriz premiada.

O poder de Watson reside na sua natureza em camadas, nos seus seguidores leais e na sua conexão íntima com uma geração profundamente empenhada em mudanças. Com uma sensualidade que é sublimada pela sofisticação e um intelecto e consciência profunda da experiência coletiva.



Um frasco icónico, sem esquecer a sustentabilidade

Inspirado pelo inconfundível triângulo Prada, o frasco reinventa um dos mais conhecidos logótipos do mundo da moda. Distinto dos tradicionais formatos quadrados, retangulares ou até redondos, o frasco explora o triângulo nas suas facetas: inclinado mas estável, assente mas deslocado, infinitamente replicável, eternamente associável à marca que lhe dá nome.

A conceção do frasco não se moveu apenas pela estética: um dos compromissos que a marca assume atualmente é a de propor objetos e iniciativas de design que promovam mudanças positivas. Os três tamanhos de frascos de Paradoxe são recarregáveis e, no ponto de venda, será bem visível essa possibilidade. Também os frascos de vidro, tal como as embalagens, são recicláveis, permitindo reduzir a necessidade de produção de mais materiais. Um único frasco de 50 ml de Prada Paradoxe Intense e uma recarga de 100 ml evitam a utilização de 40% de materiais no total, comparativamente a três frascos de 50 ml de Prada Paradoxe Intense. Isto inclui 29% de vidro, 67% de metais, 48% de plásticos e 39% de cartão.

Mais do que um perfume, muito mais do que um frasco, Prada Paradoxe Intense reúne em si uma contradição de elementos para revelar uma verdade profunda: é um statement, um símbolo do que significa ser mulher.

Encontre a sua nova fragrância nas lojas Perfumes&Companhia, Douglas e Wells.