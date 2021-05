Será que devemos deixar os gatos dormir na nossa cama?

Osdeviam entrar nos temas que não se discutem, por norma, à mesa - futebol, política e religião - tal é a legião de fãs acérrimos deste animal, cuja domesticação e convivência divide opiniões. Um dos temas, quando a conversa é gatos, recai sobre a pergunta:"Ter um convidado na cama connosco reduz o stress, além de trazer calor e conforto" explica Bill Fish, um especialista em sono, à Healthline , que acredita que dormir com gatos pode dar-nos uma sensação de segurança, emocional e física. "Ao sentir a respiração rítmica do vosso gato, ele acalma-vos e ajuda-vos a dormir mais rapidamente" acrescenta.Outro especialista, o veterinário Steve Weinberg, afirma à mesma publicação que pode ser agradável e confortável ter o gato a dormir na cama, numa perspetiva de acalmar a ansiedade e prevenir pesadelos. "A desvantagem é que os gatos são animais noturnos", explica, apontando esta característica como sendo causadora de "sono interrompido durante as primeiras horas da noite" ou "ser acordado cedíssimo."Os- assumindo os seus próprios papéis de cuidadores da casa - mas os especialistas dizem que os gatos não devem passar a noite com os mais pequenos. Jennifer Maniet, também veterinária diz ao mesmo site que "não é seguro para os gatos dormir com bebés porque existe o risco de um gato poder sufocar involuntariamente um bebé ao dormir" e que "se o gato se assusta ou tem medo, o bebé pode ser mordido ou arranhado" de forma involuntária.Um dos especialistas aponta para o facto de o, ou seja, se alguém que não conhecem for dormir na cama que assumiram como sendo deles. "Eles começam a sentir que é o seu território e podem ficar agitados se mais alguém entrar na cama".