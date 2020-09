"Uma mulher, depois de ser mãe, pode ser sensual quando quiser, dançar como quiser"

Como descobriu que estava grávida?

A minha gravidez foi planeada por isso, quando percebi que a menstruação não estava a vir, fui fazer o teste e BAM!

Quem foi a primeira pessoa a quem contou, e quais foram as reações mais épicas/inesperadas?

Acho que a primeira pessoa a quem contei foi a minha amiga Andreia, a minha confidente. Em relação às reações mais épicas, acho que não houve. Provavelmente já andava a falar do assunto gravidez há algum tempo.

Como correu a experiência de estar grávida? Prós e contras, vale tudo…

Correu super bem! Os prós é que continuei a fazer tudo o que fazia e os contras: nos primeiros meses de gravidez fiquei super enjoada e vomitava imenso. E ter de desmarcar aulas que tinha para dar.

Quando a Lau nasceu, quais foram os seus primeiros pensamentos?

Quando a meteram nos meus braços, eu não sabia se havia de chorar ou rir! E como sou a favor da amamentação, eu só a queria colocá-la a mamar.

Blaya com a filha Aura Electra, a quem chama Lau.

Quais foram as recomendações mais "enervantes" dos amigos e da família?

Acho que foi mais relacionado com a comida. Ela tem que comer aquilo, ela não pode comer aquilo! Mas, eu consigo lidar bem, e entra-me por um ouvido e sai imediatamente pelo outro.

Quando é que a sua filha a tira do sério? Se é que tira, que ainda é pequenina…

Ora bem… Ela brinca com a minha paciência quando está cheia de sono e insiste em não dormir, quando está com fome e insiste em não comer (pelo menos o que está na mesa) e quando temos que ir ao médico... É O PÂNICO!!! E nós raramente lá vamos!

O que faz quando a sua filha não está a ver, mas que lhe diz para não fazer?

Não faço nada às escondidas, mas tenho uma certa mania de me sentar em cima da mesa... e quando ela faz o mesmo digo-lhe pra não fazer!

Qual foi a maior asneira do pai? Aquele dia em que estava despistado e…

Não foi uma asneira, foi um percalço! Eu moro num apartamento, e quando ele foi ver qualquer coisa do outro lado da porta da rua, a Lau fechou-lhe a porta! Depois disso, andava a mandar-lhe lápis de cera por baixo da porta! O pai, teve que ir ao outro prédio, e pediu à vizinha do 4ª andar para saltar de um terraço para o outro ... até aí tudo bem! Mas, quando saltou a porta do meu terraço também estava fechada! Foi nesse momento que a Lau aprendeu a abrir e a fechar a porta do terraço. Com calma, o pai lá conseguiu que ela abrisse a porta nas calmas.

Quais são os maiores desafios da maternidade, a par de ser mulher e da profissão?

Existem imensos desafios consoante o tipo de pessoa que a mulher é. Mas, acho que um dos maiores desafios é fazer entender que a mulher mesmo sendo mãe, consegue fazer tudo o que fazia e ainda consegue ser mãe!

É importante ter momentos só para si? De que forma é que consegue fazê-lo?

Sim, é muito importante. Eu e o pai da Lau estamos separados, e ela passa uma semana comigo e uma semana com ele. Na semana que está com ele, eu aproveito para me dedicar mais ao trabalho e também namorar um pouco.

Quais continuam a ser os tabus em torno da maternidade, que é urgente desmistificar?

Esta é daquelas perguntas que dava para encher uma página! E, na verdade…muita gente não vai concordar, mas, aqui vai: independentemente do trabalho de uma mulher, ela tem todo o direito de ter uma vida. Não é pelo tipo de profissão, que julgamos a educação dos seus filhos. Uma mulher depois de ser mãe, continua a ser mulher! Pode ser sensual quando quiser, dançar como quiser , vestir-se como quiser, nunca se deve anular o factor mulher. Nunca se deve julgar o esforço de uma mulher para com os seus, pelo que ela veste ou pelo que mostra nas redes sociais ou até no seu dia a dia.

Mulheres... parem de julgar as vossas parceiras! Cada uma tem a sua própria luta, respeitem isso!