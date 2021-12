Virgem. Todas as previsões astrológicas para 2022

Virgem

Júpiter em Peixes em 2022 vai trazer-lhe muita objetividade sobre a direção que quer seguir na sua vida e quem quer ao seu lado. Conversas que trazem a verdade em perspetiva podem acontecer, assim como o alinhar agulhas para projetos comuns. Pode haver fé e inspiração para novos projetos profissionais, de muito sucesso, mas com muito trabalho.

No amor será tempo de encontrar parcerias e de aprender a comunicar com o outro, saindo da caixinha, abrindo-se à inventividade e criatividade do outro. As parcerias serão o tema do ano. Como dividir tarefas em família e como unir esforços profissionalmente serão as suas buscas. Estar em grupo será desafiante para si.

Neptuno em Peixes pode por vezes trazer-lhe uma mente nublada e com pouca capacidade de clareza. Poderá sentir-se cansada, mas terá também a determinação de não desistir. Cuidado não se esgote.

Mantra para Virgem: Aprendo a ver o melhor de mim na relação com o outro, dando a minha diferença e originalidade ao grupo.