Gémeos. Todas as previsões astrológicas para 2022

Gémeos

Júpiter e Neptuno em Peixes, fazem com que comece o ano com uma grande necessidade de ação em relação aos seus valores, fé e aquilo em que acredita. Quer descobrir como apaziguar a mente e com ter descanso e clareza. No amor poderá ter processos de negociação nas suas relações, discussões sobre o que é verdade ou não podem estar em cima da mesa. A flexibilidade mental continua a ser necessária. Os seus amigos serão o seu refúgio. A partir de maio com a entrada de Júpiter em Carneiro sentir-se-á mais clara, menos estagnada e com maior capacidade de ação.





Saturno em Aquário continua a dar-lhe sucesso profissional, inventividade e reconhecimento. Por outro lado, Úrano está a prepará-la para uma mudança de ciclo que irá acontecer dentro de 7 anos. Começa a ver o final de um ciclo a aproximar-se e vê que há ainda muitas arestas a limar e precisa de um plano, vai precisar de se focar.

Mantra para si: Eu acedo ao emocional como porta para a minha intuição e cura.