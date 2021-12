Capricórnio. Todas as previsões astrológicas para 2022

Capricórnio

Plutão continua a fazer escala no seu signo este ano de 2022 a trazer-lhe a transmutação necessária para os próximos anos na sua vida, principalmente para o terceiro decanato. Tem sido exigente, mas parece que este ano começa a receber os frutos do seu empenho. Este é um ano em que estará muito centrada em si e no seu autocuidado e proteção!

Os primeiros meses do ano com a influência de Vénus no seu signo, o amor poderá estar no centro da sua vida, assim como a paixão e a intensidade de emoções. Júpiter em Peixes traz-lhe uma primeira parte do ano em que quer sonhar com uma nova vida e depois a partir de maio vai fazer corresponder com a realidade possível e perceber que terá de arregaçar as mangas e por o processo em marcha com toda a fase de erro necessária para a aprendizagem. Será um ano de grandes oportunidades no mundo.

Mantra para 2022 para as capricornianas: Eu ponho em marcha uma nova vida em consonância com as minhas necessidades emocionais e criativas.