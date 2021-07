Simone Biles. Lágrimas, pressão emocional e angústia na final dos Jogos Olímpicos

norte-americana, tetracampeã olímpica de ginástica artística no Rio 2016, veio falar abertamente sobre a pressão emocional a que estava sujeita, contrariando estas afirmações da entidade desportiva. Segundo a

comete um erro no exercício do salto, falhando a receção ao solo.

Simone Biles na final dos Jogos Olímpicos 2020. Foto: Reuters

Os vídeos que circulam das prestações de Simone Biles nos Jogos Olímpicos de Tóquio mostram a sua expressão carregada de tensão, o que não seria para menos, perante as várias provas que deu ao mundo ao longo da competição que abandonou hoje, devido a uma lesão, anunciou a US Gymnastics, num comunicado oficial onde se lê: "Simone Biles retirou-se da competição final da equipa devido a um problema médico. Ela será avaliada diariamente para determinar a autorização médica para futuras competições. Estamos a pensar em ti, Simone!"Biles saiu de competição em plena final feminina por equipas, e a seleção dos Estados Unidos acabou por perder a prova para a Rússia.Mas agora, a atleta BBC , Biles revelou que a sua saída se relacionou com questões emocionais. "Tenho de me concentrar na minha saúde mental e não pôr em risco o meu bem-estar. Temos de proteger o nosso corpo e a nossa mente. É uma merda quando se luta contra a própria cabeça", disse.No Twitter, o investigador de psicologia desportiva Geir Jordan não deixou de notar: "Os olhos evasivos e a linguagem corporal inquieta são sinais claros de desconforto. Provavelmente a trabalhar arduamente para encontrar estabilidade e concentração", diz sobre o momento desta final em que

Sobre a medalha de prata, ainda assim alcançada pela sua equipa, diz que não reconhece os louros. "Estou muito orgulhosa delas, pela forma como se levantaram e fizeram o que tinham de fazer. Disse-lhes que tinham feito todo o treino e poderiam fazer a prova sem mim e tudo correria bem".



