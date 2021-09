Meghan e Harry entre os 100 mais influentes da revista Time

Como é costume, também em 2021 foram nomeadas as 100 personalidades mais influentes do ano, sendo que o príncipe Harry e Meghan Markle estão entre os eleitos, ao lado de nomes como Naomi Osaka ou Elon Musk.

De acordo com a CNN, os duques de Sussex foram descritos como tendo "compaixão pelas pessoas que não conhecem", afirmação vinda de José Andrés, chef e fundador da World Central Kitchen, uma organização sem fins lucrativos que fornece refeições aos mais necessitados, e autor do texto sobre Meghan e Harry, que são capa da Times.

"Eles não opinam apenas. Eles vão diretos ao problema", continuou Andrés, elogiando-os por oferecerem "apoio de saúde mental às mulheres e raparigas negras nos Estados Unidos" e comida "àqueles que foram afetados pelos desastres naturais na India e nas Caraíbas". Aliás, o trabalho que o casal realiza através da Fundação Archewell, criada pelos mesmos, foi precisamente a razão de serem eleitos para a Time.

Para além do casal, outras figuras foram escolhidas para fazer parte da lista, sendo que a Time dividiu-as em seis categorias: pioneiros, titãs, artistas, líderes, inovadores e ícones, esta última atribuída a Meghan Markle, ao príncipe Harry, a Britney Spears e a Dolly Parton.

Já na categoria de pioneiros encontram-se Billie Eilish e Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia. Na categoria dos titãs destaca-se Simone Biles, ginasta olímpica norte-americana, e Rim Cook, CEO da Apple.

"@Simone_Biles is a shining example of what success looks like when you let go of what the world thinks and gather your strength from yourself ... from your soul," writes @serenawilliams #TIME100 https://t.co/Jz5Mlq6Mh9 pic.twitter.com/CprSwghK2R — TIME (@TIME) September 15, 2021

Nos artistas temos a atriz Kate Winslet, a realizadora chinesa Chloé Zhao, Scarlett Johansson e o cantor Lil Nas X. Na categoria de líderes estão nomes como Ngozi Okonjo-Iweala, política e economista nigeriana, e Abdul Ghani Baradar, vice-primeiro-ministro interino talibã do Afeganistão.

"Hers is the art that entirely hides the artist. Kate Winslet disappears ... without vanity or artifice. It’s magnificent to watch," writes Kenneth Branagh #TIME100 https://t.co/DW0GQ4mFjV pic.twitter.com/3Ug30QJuqL — TIME (@TIME) September 15, 2021

Por fim, os inovadores de destaque escolhidos foram Jensen Huang, empresário e engenheiro eletrónico dono da NVIDIA, Elon Musk e Katalin Karikó, uma das cientistas por trás dos avanços científicos que levaram à criação de vacinas contra a Covid-19.